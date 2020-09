„Alan Kurdi“ fährt mit 125 geretteten Migranten zum Hafen von Marseille

Das Schiff „Alan Kurdi“ der in Regensburg ansässigen deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye nimmt mit 125 geretteten Bootsmigranten an Bord Kurs auf Frankreich. Die Helfer hatten die Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen. Wie die Betreiber am Mittwoch weiter mitteilten, steuert das Schiff den Hafen von Marseille an.