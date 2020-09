Nach Bericht über fragwürdige Geschäfte von Biden Jr.: „Vater sollte Kampagne verlassen“ – Trump

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sollte sich laut US-Präsident Donald Trump aus dem Rennen zurückziehen, nachdem ein Bericht der republikanischen Senatoren über zweifelhafte Geldtransfers in Millionenhöhe an seinen Sohn Hunter und dessen Partner vonseiten der „Ausländer mit fragwürdigem Hintergrund“ veröffentlicht worden ist.

„Ich sehe Hunter Biden heute an, wo er Millionen von Dollar gestohlen hat, Millionen. Sein Vater sollte die Kampagne verlassen, weil sein Vater dabei war“, sagte Trump gegenüber dem TV-Sender Fox News.

„Sein Vater wusste alles“, fügte er hinzu.

Bericht zu „fragwürdigen Transaktionen in Millionenhöhe“

Die US-Senatoren Ron Johnson, Vorsitzender des Ausschusses für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des Senats, und Chuck Grassley, Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, hatten am Mittwoch einen belastenden Bericht veröffentlicht, in dem die Finanztransaktionen in Millionenhöhe zwischen Hunter Biden, seinen Mitarbeitern und ausländischen Staatsbürgern thematisiert worden sind. Bei diesen Personen handelte es sich unter anderem um die Frau des Ex-Bürgermeisters von Moskau, Elena Baturina, um chinesische Bürger mit „Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas“, um den kasachischen Geschäftsmann Kenges Rakischew, und den ukrainischen Oligarchen, Mykola Zlotschewski.

Die Senatsausschüsse hätten vom US-Finanzministerium Aufzeichnungen erhalten, die „potenzielle kriminelle Aktivitäten“ im Zusammenhang mit den Transaktionen belegen würden, berichtete Fox News unter Verweis auf den Bericht.

Der Ausschuss für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten ist der Hauptaufsichtsausschuss des US-Senats.

