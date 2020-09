Lage in Bergkarabach spitzt sich zu: Moskau ruft zur Feuereinstellung und zu Verhandlungen auf

Zuspitzung der Lage in Bergkarabach: Moskau ruft Seiten zur Feuereinstellung und zu Verhandlungen auf

Nach einer Zuspitzung der Lage in Bergkarabach am Sonntag hat das russische Außenministerium die Konfliktparteien dazu aufgerufen, den Beschuss unverzüglich einzustellen.

„Wir rufen die Seiten dazu auf, das Feuer unverzüglich einzustellen und Verhandlungen aufzunehmen, um die Situation zu stabilisieren“, heißt es in der Mitteilung des russischen Außenministeriums.

Zudem bekundete das Ministerium seine Besorgtheit darüber, dass es von den beiden Seiten intensive Feuerangriffe gebe, sowie über Angaben über Verluste.

Der Botschafter Armeniens in Russland, Wardan Togonjan, äußerte sich zu der Situation in Bergkarabach.

Ihm zufolge hat Eriwan nicht vor, nach der Zunahme der Spannungen in der Region militärische Kräfte in die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach zu verlegen. Es sei nicht notwendig.

„Zurzeit besteht keine Notwendigkeit, da die Armee von Bergkarabach entsprechende Maßnahmen trifft. Nach vorliegenden Angaben sind zwei Panzer und ein aserbaidschanischer Hubschrauber abgeschossen worden. Das heißt, dass Maßnahmen ergriffen werden“, sagte Togonjan gegenüber Journalisten.

Zuvor am Sonntag hatte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans erklärt, dass die armenischen Streitkräfte Ortschaften an der Berührungslinie in Bergkarabach beschossen hätten.

Es soll demnach Verletzte unter den Zivilisten geben.

Wie es weiter hieß, seien auf Bergkarabach Luft- und Raketenangriffe erfolgt (…).

Die armenische Seite soll zwei Hubschrauber und drei Drohnen Aserbaidschans abgeschossen haben.

Mehr in Kürze...