Russische Journalistin in Minsk festgenommen – Innenministerium

„Olschanskaja ist im Rahmen eines verwaltungsbehördlichen Verfahrens festgehalten worden. Sie wird nicht aus dem Polizeirevier freigelassen“, heißt es.

Am Samstag fand auf dem Komarowski-Markt der weißrussischen Hauptstadt ein Frauenmarsch gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko statt. Unmittelbar nach seinem Beginn kam es zu Festnahmen.

Wie der Pressedienst der Innenbehörde der weißrussischen Hauptstadt gegenüber der Agentur RIA Novosti mitteilte, wurden bei der nicht genehmigten Aktion Dutzende Menschen festgenommen.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass Olschanskaja zur Kontrolle ihrer Akkreditierung in ein territoriales Polizeirevier von Minsk gebracht worden sei. Sie befinde sich zurzeit dort.

Die Opposition kündigte am Samstagmittag einen erneuten Frauenmarsch gegen Präsident Alexander Lukaschenko an, der nach dem ursprünglichen Plan auf dem Siegesplatz beginnen sollte. Rund eine Stunde vor der Aktion wurde eine U-Bahn-Station in der Nähe des Platzes geschlossen. Die oppositionellen Kanäle im Nachrichtendienst Telegram riefen daraufhin zu einer Kundgebung auf dem zentralen Komarowski-Markt auf.

Lukaschenko wurde am Mittwoch ohne Ankündigung für die neue Amtszeit in Minsk vereidigt. Die EU erkennt die Wahlergebnisse in Weißrussland vom 9. August nicht an.

Proteste in Weißrussland

Die Massenproteste in Weißrussland hatten am 9. August gleich nach der Präsidentschaftswahl begonnen, bei der sich Lukaschenko zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger hatte ausrufen lassen. Nach Angaben der weißrussischen Wahlbehörde kam der seit 1994 regierende Lukaschenko auf 80,1 Prozent der Stimmen. Die führende Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja erhielt 10,12 Prozent.

Allerdings erkennt sie ihre Niederlage nicht an: Laut ihrem Wahlkampfteam gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen. Schon spät am Wahltag gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt.

Nach offiziellen Angaben wurden in den ersten Tagen über 6700 Menschen festgenommen. Wie das Innenministerium des Landes berichtete, wurden bei den Unruhen Hunderte von Menschen, darunter über 130 Polizeibeamte, verletzt.

Die Proteste dauern seit einem Monat an. Zugleich finden auch Veranstaltungen von Lukaschenkos Anhängern statt.

ns/sna/ae