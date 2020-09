Konflikt in Bergkarabach: Türkei sichert Aserbaidschan Unterstützung zu

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, hat in einem Telefongespräch mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen, Ilcham Alijew, die Situation an der Berührungslinie in Bergkarabach besprochen und Baku die volle Unterstützung Ankaras zugesichert. Dies teilte Alijews Pressedienst am Sonntag mit.

„Der Präsident der Türkei drückte dem Staatschef und dem Volk von Aserbaidschan im Zusammenhang mit dem Tod von Zivilisten und Soldaten Aserbaidschans infolge der militärischen Provokation Armeniens sein Beileid aus. Erdogan betonte, dass die Türkei Aserbaidschan immer unterstütze. Das (aserbaidschanische – Anm.d.Red.) Staatsoberhaupt bedankte sich für das Beileid und würdigte die fortgesetzte Unterstützung des türkischen Präsidenten im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt in Bergkarabach. Präsident Alijew informierte am Sonntag über die Ereignisse an der Frontlinie. Die Staatsoberhäupter zeigten sich zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen dem freundschaftlichen und brüderlichen Aserbaidschan und der Türkei sich weiterhin erfolgreich entwickeln werden“, so der Pressedienst von Alijew“.

Der türkische Präsident machte in seinem Twitter-Account Armenien für die Eskalation des Konflikts verantwortlich.

„Im heutigen Telefongespräch sagte ich Ilham Alijew – der sich erneut entschlossen zeigte – dass die Türkei die Solidarität mit Aserbaidschan auf der Grundlage des Prinzips ‚eine Nation, zwei Staate‘ stärken wird“, schrieb Erdogan auf Twitter.

Er rief die internationale Gemeinschaft auf, „an der Seite des gegen die Besatzung kämpfenden Aserbaidschans zu stehen“.

Zuvor am Sonntag hatte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans erklärt, dass die armenischen Streitkräfte Ortschaften an der Berührungslinie in Bergkarabach beschossen hätten.

Es soll demnach Verletzte unter den Zivilisten geben.

Wie es weiter hieß, seien auf Bergkarabach Luft- und Raketenangriffe erfolgt (…).

Die armenische Seite soll zwei Hubschrauber und drei Drohnen Aserbaidschans abgeschossen haben.

Wie der Sprecher der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach, Wagram Pogosjan, mitteilte, sind Ortschaften in Bergkarabach, darunter auch die Hauptstadt Stepanakert, einem Artilleriebeschuss ausgesetzt gewesen. Zudem rief er die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Daraufhin hatte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans erklärt, die Streitkräfte des Landes hätten eine Gegenoffensive an der gesamten Berührungslinie in Bergkarabach begonnen.

Armenien verkündete laut seinem Premierminister Nikol Paschinjan wegen der Zuspitzung der Lage in Bergkarabach den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung.

sm/gs