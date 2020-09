Mehr als 350 Festnahmen bei Protesten in Weißrussland – Teilnehmerzahl geht zurück

„Insgesamt wurden in den zurückliegenden 24 Stunden mehr als 350 Menschen in Gewahrsam genommen“, heißt es in der Mitteilung des Pressedienstes der Behörde in seinem Telegram-Kanal.

Gegen sie sollten Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden.

Am Sonntag fanden in Minsk und anderen Städten der Republik nicht genehmigte Protestaktionen statt.

Zugleich verwies das Innenministerium darauf, dass die Zahl der Teilnehmer der Protestaktionen, die sonntags stattfinden, zurückgegangen sei. In ganz Weißrussland seien am Sonntag 22 Protestaktionen registriert worden. Die Zahl deren Teilnehmer habe sich aber im Vergleich zum vorigen Wochenende deutlich verringert.

Wie die Innenbehörde weiter betonte, ergreifen die Sicherheitskräfte alle nötigen Maßnahmen, um Ordnung sowie die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Massenproteste in Weißrussland

Seit der Präsidentenwahl am 9. August dauern in Weißrussland Proteste an. Lukaschenko hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen nach 26 Jahren im Amt zum Wahlsieger erklären lassen. Der 66-Jährige strebt eine sechste Amtszeit an. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt worden.

In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz (Polizei in Weißrussland – Anm. d. Red.) trieb zuerst nach eigenen Angaben die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander, verzichtete aber später auf solche Methoden.

Nach offiziellen Angaben wurden in den ersten Tagen über 6700 Menschen festgenommen. Wie das Innenministerium des Landes berichtete, wurden bei den Unruhen Hunderte von Menschen, darunter über 130 Polizeibeamte, verletzt.

Die Proteste dauern seit einem Monat an. Zugleich finden auch Veranstaltungen von Lukaschenkos Anhängern statt.

Am Mittwoch wurde Alexander Lukaschenko ohne eine Ankündigung für die neue Amtszeit in Minsk vereidigt. Dies führte zu einer erneuten Protestaktion, die durch die Sicherheitskräfte mit Einsatz von gewaltsamen Methoden und Wasserwerfern zerstreut wurde.

