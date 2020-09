Konflikt in Bergkarabach Bedrohung für armenische Bevölkerung – Armeniens Premierminister

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan hat angesichts des erneut entfachten Bergkarabach-Konflikts von einer Bedrohung für die Bevölkerung Armeniens gesprochen. Außerdem warf er der Türkei vor, an den Kampfhandlungen in Bergkarabach beteiligt zu sein.

Der Premier zeigte sich äußerst besorgt über die Verschärfung der Lage in Bergkarabach.

„Wir alle sehen das als existenzielle Bedrohung für unser Volk, als eine Kriegserklärung an das armenische Volk, und wir sind momentan dazu gezwungen, von unserem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch zu machen“, sagte der Premier gegenüber dem russischen Staatsfernsehen.

Er betonte, dass die Handlungen Jerewans eine Antwort auf die Aggression vonseiten Baku sei. Laut Paschinjan müsse Aserbaidschan sein aggressives Vorgehen gegen Bergkarabach und Armenien einstellen, denn Aserbaidschan habe damit angefangen.

Türkei soll involviert sein

„Das war eine von vornherein geplante Operation“, sagte der armenische Premierminister. Es gebe keine Zweifel daran, so Paschinjan weiter, das Baku und Ankara einen Handlungsplan während ihrer gemeinsamen Militärübungen ausgearbeitet hätten.

Der Premier rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, das Vorgehen beider Länder zu verurteilen und von der Türkei den Rückzug aus der Region zu fordern. „Da die türkische Präsenz im Südkaukasus nichts Gutes ahnen lässt.“

„Nach unseren verlässlichen Informationen halten sich derzeit Militärinstrukteure und hochrangige Militärangehörige in den Kommandostellen Aserbaidschans auf und sollen bei einigen Kampfhandlungen sogar das Kommando haben“, fügte Paschinjan hinzu.

Ankara wirft Jerewan Einsatz von kurdischen Söldnern vor

„Klar ist, dass auf armenischer Seite ausländische Söldner kämpfen, die mit der PKK in Verbindung stehen. Heute sind Meldungen über den angeblichen Abschuss eines armenischen Flugzeuges durch die Türkei aufgetaucht. Das ist eine hundertprozentige Lüge. Unter dem Deckmantel von schwarzer Propaganda gegen die Türkei versucht Armenien, seine eigenen Verbrechen zu verbergen.“

Der Pressesprecher der türkischen Regierungspartei AKP, Ömer Çelik, warf Armenien mit Blick auf den Bergkarabach-Konflikt den Einsatz von Söldnern vor, die mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK – militante Untergrundorganisation, in der Türkei verboten) in Verbindung stehen sollen. Çelik bezog sich unter anderem auf eine Meldung vom Dienstag, wonach ein türkisches Kampflugzeug in den armenischen Luftraum eingedrungen und eine Su-25 der Luftwaffe Armeniens abgeschossen haben soll.

Zuvor erklärte die Türkei ihre Bereitschaft, Aserbaidschan im Bergkarabach-Konflikt sowohl am Verhandlungstisch als auch auf dem Kampffeld zu unterstützen. Nach Ansicht der Türkei hält Armenien seit Jahrzehnten aserbaidschanisches Land besetzt. Aserbaidschan sei nun gezwungen gewesen, dieses Problem selbst zu lösen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Hinblick auf die Kampfhandlungen in Bergkarabach.

Aserbaidschan schlägt Friedensverhandlungen aus

Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew lehnt Friedensgespräche mit Armenien entschieden ab. Laut Alijew ist ein Waffenstillstand an inakzeptable Bedingungen vonseiten Armeniens geknüpft.

„Der armenische Premierminister erklärt öffentlich, dass Karabach zu Armenien gehöre und Punkt. Wie kann in so einem Fall auch nur die Rede von einem Verhandlungsprozess sein“, sagte der aserbaidschanische Präsident.

Der Kern der Prinzipien, welche von der Minsker Gruppe der OSZE erarbeitet wurden, liege darin, dass die Gebiete rund um die ehemalige autonome Region Bergkarabach an Aserbaidschan übergeben werden sollten, fügte Alijew hinzu.

„Doch wenn er behauptet, Karabach sei Armenien und meint, wir müssten Verhandlungen mit dem sogenannten Marionettenregime Bergkarabach führen, dann versucht er auf diese Weise ein Verhandlungsformat zu brechen, das es schon seit 20 Jahren gibt“, sagte Alijew.

Die Situation um Bergkarabach hatte sich am Sonntagmorgen zugespitzt. Baku und Jerewan machen sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich. Armenien verkündete wegen der Zuspitzung der Lage den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung. Das aserbaidschanische Parlament beschloss ebenfalls, das Kriegsrecht in einigen Städten und Regionen auszurufen. Auf beiden Seiten gibt es inzwischen Tote zu beklagen. Die Gefechte dauern an.

Konflikt in Bergkarabach

Der Konflikt in Bergkarabach war im Februar 1988 entflammt, als das Autonome Gebiet Bergkarabach seine Abspaltung von der Aserbaidschanischen SSR angekündigt hatte. Infolge der bewaffneten Konfrontation in den Jahren 1992 bis 1994 verlor Aserbaidschan die Kontrolle über Bergkarabach und sieben Anrainer-Bezirke.

Seit 1992 werden Verhandlungen über die friedliche Beilegung des Konflikts in der Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geführt, die von drei Ko-Vorsitzenden – Russland, den Vereinigten Staaten und Frankreich – geleitet wird. Aserbaidschan besteht auf Bewahrung seiner territorialen Integrität und Armenien setzt sich für die Interessen der international nicht anerkannten Republik ein, die keine Gesprächspartei bei den Verhandlungen ist.

