Kampf der alten weißen Männer in Cleveland – Bundestagsabgeordnete bestürzt über Debatte

In der Nacht zum Mittwoch hat in Cleveland die erste der drei TV-Debatten zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden stattgefunden. Jede Menge verbaler Entgleisungen und wenig Inhalte, schon gar nicht neue – etwa so lässt sich das Spektakel zusammenfassen. Deutsche Politiker reagieren mit Unverständnis.