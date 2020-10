Kramp-Karrenbauer kritisiert Berliner Bezirk wegen Ablehnung von Bundeswehr-Hilfe

Die CDU-Chefin sagte gegenüber dem „Tagesspiegel“, dies berge die Gefahr, eine Verschärfung der Lage für ganz Berlin zu riskieren.

„Mir fehlt jedes Verständnis, dass Rot-Rot-Grün es eher riskiert, dass es rasant steigende Infektionen gibt, dass Infektionsketten nicht nachverfolgt oder nicht eingedämmt werden können, als sich von der Bundeswehr helfen zu lassen“, sagte sie.

Die Verteidigungsministerin sieht darin „ideologische Gründe“. Überall sonst werde die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten dankbar angenommen.

Jeder, der solche Entscheidungen treffe, müsse sich dafür verantworten, wenn Patienten nicht mehr behandelt werden könnten, da Beatmungsplätze in Krankenhäusern fehlen würden, wenn aus diesem Grund Kinder nicht in die Schule gehen könnten und Eltern vielleicht den Arbeitsplatz verlieren würden, so die Politikerin.

Soldaten im Einsatz

In elf Berliner Bezirken kommen bereits Soldaten zum Einsatz, die bei der oft telefonischen Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten oder in Teams für Tests eingesetzt werden. Zu den bisher 60 Soldatinnen und Soldaten sollen noch einmal 180 dazukommen.

Nur der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg möchte nicht auf sie zurückgreifen, obwohl die Zahl der Neuinfektionen dort besonders hoch ist. In dem Bezirk mit etwa 290.400 Einwohnern gibt es bisher 1395 bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen liegt knapp unter dem kritischen Wert 50.

ak/dpa/sb