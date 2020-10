OPWC-Experten nach Russland für Ermittlungen im Fall Nawalny eingeladen

Laut einer Mitteilung der Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat Moskau Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zur Zusammenarbeit mit russischen Fachleuten in der Causa Nawalny nach Russland eingeladen.

Ein entsprechender Vorschlag wurde demnach am Donnerstag über den ständigen Vertreter Russlands bei der Organisation übergeben.

„Wir erwarten, dass unser Vorschlag eine positive Reaktion bekommt. Wir rechnen auf eine ergebnisreiche Zusammenarbeit mit der genannten internationalen Fachinstitution zur Erhellung von sehr missverständlichen Details des Geschehenen.“

Fall Nawalny

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny war am 20. August in ein Krankenhaus im sibirischen Omsk gebracht worden, nachdem er beim Flug nach Moskau zusammengebrochen war. Örtliche Ärzte diagnostizierten bei Nawalny schwere Stoffwechselstörungen, deren Ursache unklar war. Giftspuren wurden weder im Blut noch im Urin nachgewiesen.

Auf Drängen seiner Familie wurde Nawalny zur weiteren Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité geflogen. Die Bundesregierung teilte unter Berufung auf Bundeswehr-Mediziner mit, dass bei Nawalny Spuren eines Nervengifts aus der Nowitschok-Gruppe festgestellt worden seien. Beweise wurden bislang nicht vorgelegt. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte deshalb Ende August ein Rechtshilfegesuch an Deutschland gerichtet. Inzwischen hat RusslandRechtshilfeersuche an Deutschland gestellt.

Berlin zufolge wurden die Schlussfolgerungen deutscher Experten in Labors in Schweden und Frankreich bestätigt.

Am 7. September wurde der Blogger aus der Klinik entlassen. Sein Zustand sei zufriedenstellend, hieß es bei der Charité.

Russland sei an der Aufklärung des Falls interessiert, wofür es Informationen aus Deutschland bräuchte, die noch nicht eingegangen seien, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die Situation um Nawalny würden de facto laufen, teilte er weiter mit. Wenn das Vorhandensein einer giftigen Substanz bestätigt werde, würden die Ermittlungen de jure eingeleitet, so Peskow.

mo/mt