Europäische Union schließt Ausweitung von Sanktionen gegen Belarus nicht aus

„Die EU ist bereit, mehr Einschränkungsmaßnahmen einzuführen, wenn sich die Situation nicht verbessert“, schrieb er.

Borrell brachte auch erneut die Position der Europäischen Union zum Ausdruck, die darauf abzielt, die demokratischen Rechte und Freiheiten der belarussischen Bevölkerung zu unterstützen.

„Wir verurteilen auch die Verfolgung und Gewalt gegen Menschen, die ihre Grundrechte ausüben“, fügte er hinzu.

Die EU hat am Freitag nach Veröffentlichung in einer offiziellen Zeitschrift offiziell zusätzliche Einzelsanktionen gegen belarussische Beamte verhängt, die in Europa als an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt gelten und die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlenhaben sollen. In die Liste sind vierzig Personen geraten, hauptsächlichund, einschließlich der Chefs des Innenministeriums, der Zentralen Wahlkommission und des Zentralen Exekutivkomitees des Landes.

ek/mt/sna