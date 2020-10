Fall Nawalny: Maas nennt Bedingung für „deutliche Antwort der EU“

Laut Maas beschäftigt sich derzeit die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit der mutmaßlichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny. Berlin habe der Organisation den Fall zur Untersuchung übergeben.

„Wenn das Ergebnis der deutschen, schwedischen und französischen Labore bestätigt wird, wird es eine deutliche Antwort der EU geben. Da bin ich sicher“, zitiert das Portal den Minister.

Wie die Reaktion der EU aussehen werde, würden die Mitgliedsstaaten gemeinsam entscheiden. Aus Maas‘ Sicht sollen „zielgerichtete und verhältnismäßige“ Strafmaßnahmen verhängt werden.

„Ich bin davon überzeugt, dass dann kein Weg mehr an Sanktionen vorbeiführt.“

Hintergrund

Der russische regierungskritische Blogger Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet war. Er wurde in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Örtliche Ärzte stellten bei ihm schwere Stoffwechselstörungen fest, deren Ursache unklar war. Giftspuren wurden weder im Blut noch im Urin nachgewiesen.

Später wurde der 44-Jährige auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

Die Bundesregierung teilte unter Berufung auf Bundeswehr-Mediziner mit, dass bei Nawalny Spuren eines Nervengifts aus der Nowitschok-Gruppe festgestellt worden seien. Beweise wurden bislang nicht vorgelegt. Berlin zufolge wurden die Schlussfolgerungen deutscher Experten in Labors in Schweden und Frankreich bestätigt.

Eine Anfrage Moskaus, detailliertere Informationen zu Nawalnys Testergebnissen zur Verfügung zu stellen, blieb ohne Antwort.

Dabei ist bekannt, dass der deutsche Geheimdienst BND seit den 1990er Jahren Zugang zu der Substanz „Nowitschok“ hatte. Diese wurde auch von etwa 20 westlichen Staaten – darunter Großbritannien, die USA, Schweden, die Tschechische Republik – untersucht. Russland hat gemäß einem Präsidialdekret von 1992 die Entwicklung auf dem Gebiet der chemischen Waffen eingestellt und 2017 den gesamten verfügbaren Bestand an solchen Substanzen zerstört, was von der OPCW bestätigt wurde.

Die russische Generalstaatsanwaltschaft hatte deshalb Ende August ein Rechtshilfegesuch an Deutschland gerichtet. Inzwischen hat Russland drei Rechtshilfeersuche an Deutschland gestellt.

Am 23. September hatte die Berliner Charité die Entlassung Nawalnys aus der stationären Behandlung bekanntgegeben. Sein Zustand sei zufriedenstellend.

Nawalnys Beschuldigungen und Reaktion des Kremls

Das deutsche Nachrichtenportal „Der Spiegel“ veröffentlichte am Donnerstag ein Interview mit dem Kreml-Kritiker. Dieser behauptete, dass hinter seiner plötzlichen Erkrankung der russische Präsident Wladimir Putin stehe.

Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte nach der Veröffentlichung des Interviews, Moskau verfüge über Informationen, dass Mitarbeiter der CIA mit Nawalny arbeiten. Es sei „nicht das erste Mal“, dass man dem Blogger „verschiedene Anweisungen“ gebe.

