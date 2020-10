Karabach-Konflikt: Armeniens Premier spricht von 150 türkischen Militärs an Seite Aserbaidschans

In der Zuspitzung des Konflikts um Bergkarabach sollen 150 türkische Militärs die Handlungen der aserbaidschanischen Armee auf verschiedenen Ebenen leiten. Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan hat sich dazu in einer Ansprache an die Landsleute geäußert, wie die Agentur RIA Novosti am Samstag berichtet.