Minsk entzieht Akkreditierungen für ausländische Medien – Berlin alarmiert

Das deutsche Auswärtige Amt hat am Samstag den Akkreditierungs-Entzug für ausländische Journalisten in Weißrussland kommentiert.

Weißrusslands Außenamt teilte zuvor mit, dass im Land ab dem 2. Oktober neue Regeln für die Akkreditierung ausländischer Medien gelten. Alte Pressepässe seien ab Freitag nicht mehr gültig.

Diese Maßnahme stellt aus Berlins Sicht einen „weiteren eklatanten Einschnitt in die Presse- und Meinungsfreiheit dar“. Bereits zuvor habe es „wochenlange Menschenrechtsverletzungen und Schikanen gegen Journalisten“ gegeben.

„Die unabhängige Berichterstattung über die Demonstrationen Hunderttausender und über das gewaltsame Vorgehen der Staatsorgane wird damit weiter massiv eingeschränkt.“

Lage in Weißrussland

Dieser „alarmierende Schritt“ zeige erneut, dass „Herr Lukaschenko offensichtlich nicht mehr die Interessen seines Volkes und seines Landes“ vertrete. Dasselbe beweise auch die Androhung Weißrusslands, die diplomatische Präsenz einiger ausländischer Vertretungen zu reduzieren

Die Massenproteste in Weißrussland hatten am 9. August gleich nach der Präsidentenwahl begonnen, bei der sich Alexander Lukaschenko zum sechsten Mal in Folge zum Sieger hatte ausrufen lassen. Nach Angaben der Wahlleitung in Minsk kam der seit 1994 regierende Lukaschenko auf 80,1 Prozent der Stimmen. Seine Hauptrivalin Swetlana Tichanowskaja schnitt mit 10,12 Prozent ab.

Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin. Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Das harte Vorgehen sorgte international für scharfe Kritik.

Die Europäische Union verhängte Sanktionen gegen Minsk. Später traten Weißrusslands Gegenmaßnahmen in Kraft, die in Übereinstimmung mit den Unionsverpflichtungen automatisch auch von Russland ergriffen wurden.

mo/mt/sna