Konflikt um Bergkarabach: Eriwan verweist auf Verluste Aserbaidschans 

Der Vertreter des armenischen Verteidigungsministeriums, Arzun Owannisjan, hat auf einer Pressekonferenz am Samstag von den Verlusten gesprochen, die die aserbaidschanische Armee in den letzten 24 Stunden im Konflikt um Bergkarabach erlitten haben soll.

„Die aserbaidschanische Seite hat zehn Drohnen, drei Flugzeuge, drei Mehrfachraketenwerfersysteme 'Smertsch' und einen Hubschrauber verloren. Insgesamt wurden seit Beginn der Kampfhandlungen 113 Drohnen und 250 Panzerfahrzeuge zerstört“, zitiert die Agentur RIA Novosti Owannisjan.

Die Kräfteeinbuße hätten sich in den letzten 24 Stunden auf 440 bis 450 Menschen belaufen, hieß es weiter.

Inzwischen hat Baku in einer Erklärung von Samstagmorgen Eriwans Aussagen über die Zerstörung von drei Flugzeugen der aserbaidschanischen Luftwaffe bestritten. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Wagif Dergjahly, sagte, dass während der Kämpfe in Karabach kein einziges Kampfflugzeug abgeschossen worden sei.

Eskalation im Südkaukasus

Am 27. September hat sich die Situation in Bergkarabach zugespitzt. Dabei beschuldigen sich Baku und Eriwan gegenseitig, den Konflikt eskaliert zu haben.

In Armenien wurden inzwischen der Kriegszustand und die allgemeine Mobilmachung ausgerufen; den Männern im Alter von 18 bis 55 Jahren wurde die Ausreise verboten.

Nach Angaben aus der nicht anerkannten Republik Bergkarabach wurden friedliche Siedlungen, darunter die Hauptstadt Stepanakert, unter Artilleriebeschuss genommen.

Der Präsident von Aserbaidschan verhängte eine Ausgangssperre im Land. Zudem kündigte er eine teilweise Mobilmachung sowie den Kriegszustand in einer Reihe von Städten und Regionen an.

Die internationale Gemeinschaft forderte die Parteien auf, Zurückhaltung zu zeigen.

Die Türkei erklärte ihrerseits, sie werde Aserbaidschan jede Unterstützung gewähren, um die Baku bitten werde.

Die Staatschefs Russlands, der USA und Frankreichs – Co-Vorsitzende der Minsker OSZE-Gruppe für Bergkarabach – riefen die Konfliktseiten zur unverzüglichen Einstellung der Kampfhandlungen auf. Die Präsidenten Wladimir Putin, Donald Trump und Emmanuel Macron sprachen den Familien der getöteten und verletzten Soldaten ihr tiefempfundenes Beileid aus.

Konflikt um Bergkarabach

Der Konflikt in der hauptsächlich von Armeniern bewohnten völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach brach im Februar 1988 aus, nachdem das Autonome Gebiet Bergkarabach mit Verwaltungszentrum in Stepanakert den Austritt aus dem Staatsverband der damaligen Aserbaidschanischen SSR verkündet hatte. Im September 1991 rief Stepanakert die Republik Bergkarabach aus, zu der das frühere autonome Gebiet und einige benachbarte von Armeniern bewohnte Siedlungen gehörten. Baku erklärte diesen Schritt für gesetzwidrig und löste die Autonomie von Karabach auf.

Darauf kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Karabach-Armenier wurden von armenischen Diasporen in aller Welt unterstützt, während Aserbaidschan mit Gewalt versuchte, die Abspaltung der Region zu verhindern. Am 12. Mai 1994 trat ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft. Aserbaidschan verlor seine Kontrolle über Bergkarabach sowie gänzlich bzw. teilweise über sieben benachbarte Kreise.

Verhandlungen über die friedliche Beilegung des Konflikts werden seit 1992 im Rahmen der Minsker OSZE-Gruppe geführt. Ihre Co-Vorsitzenden sind die USA, Russland und Frankreich. Bei dem Konflikt kamen geschätzt rund 30.000 Menschen ums Leben.

