Nach Corona-Infektion: Trump bleibt „für eine Weile“ in der Klinik – Berater 

Trump werde „für eine Weile“ in der Walter-Reed-Klinik in einem Vorort Washingtons bleiben, sagte O'Brien.

Auf die Frage, ob der US-Präsident eine Übertragung von Befugnissen planen würde, antwortete er, dass es „nicht etwas ist, was gerade auf dem Tisch steht“.

In der Nacht zum Freitag (Ortszeit) teilte Trump via Twitter mit, dass er und seine Ehefrau Melania positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Später wurde er in die Walter-Reed-Klinik geflogen.

Ärzte „vorsichtig optimistisch“

Inzwischen gab der Leibarzt von Donald Trump keine Entwarnung für den Gesundheitszustand des US-Präsidenten trotz „erheblicher” Fortschritte seit der Corona-Diagnose.

„Während er noch nicht über den Berg ist, bleibt das Team vorsichtig optimistisch”, erklärte der Arzt Sean Conley in einem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Update.

Trump selbst verwies darauf, dass die nächsten Tage über den Krankheitsverlauf entscheiden würden. „Ich fange an, mich wieder gut zu fühlen”, sagte er in einer neuen Videobotschaft aus dem Krankenhaus am Samstag. Man wisse aber nicht, wie es in den kommenden Tagen laufen werde. Dann komme „die wahre Prüfung” – „wir werden sehen, was passiert”. Zugleich gab sich der Präsident zuversichtlich: „Ich denke, ich werde bald zurück sein.”

Trumps Stabschef Mark Meadows bestätigte unterdessen, dass die Coronavirus-Infektion bei Trump einen schwereren Verlauf als zunächst dargestellt genommen hätte.

Wahlkampf für Trump geht trotzdem weiter

Solange der US-Präsident als Wahlkämpfer ausfällt, sollen seine Kinder und Vizepräsident Mike Pence für ihn einspringen. Trumps Wahlkampfteam rief dafür am Wochenende die „Operation MAGA” aus – in Anlehnung an das Motto „Make America Great Again”, mit dem es Trump vor vier Jahren ins Weiße Haus geschafft hatte. Er war zuletzt mehrmals pro Woche zu Events in verschiedenen Städten geflogen.

