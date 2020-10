Trump verheimlichte ersten positiven Covid-19-Test – Medien

Laut den Regeln, die für Mitarbeiter des Weißen Hauses gelten, soll ein gründlicher Covid-19-Test erst nach einem Schnelltest erfolgen. Trump beschloss die Angaben über den ersten positiven Test nicht bekannt zu geben, stattdessen bestätigte er gegenüber Fox News, dass sich seine Beraterin, Hope Hicks, angesteckt habe und er am Freitag, dem 2. Oktober, den Test gemacht habe.

Derzeit hat sich der Gesundheitszustand des US-Präsidenten laut seinen Ärzten deutlich verbessert, so dass er am heutigen Montag aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus entlassen werden könnte.

„Das war eine interessante Reise“, sagte Trump mit Blick auf seine Erkrankung.

Wie Trump in einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte, äußerte, habe er viel über das Virus gelernt.

Das sei eine wahre Schule gewesen. „Ich werde euch darüber erzählen“, fuhr er fort. Außerdem kündigte er an, seinen Anhängern die sich vor dem Krankenhaus versammelt haben, einen „kleinen Überraschungsbesuch“ abzustatten. Das Video wurde allerdings erst nach seiner Vorbeifahrt an den jubelnden Anhängern veröffentlicht. Trump ließ sich am Sonntagabend in einem Auto an seinen Fans vorbeifahren. Er trug einen Mundschutz und grüßte seine Anhänger von dem Rücksitz des Autos aus. Danach kehrte er ins Krankenhaus zurück. Diese Geste stieß auf scharfe Kritik seitens einiger Senatoren.

Der 74-jährige Trump war am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte Fieber und ihm wurde zusätzlicher Sauerstoff zugeführt, bevor er in die Walter-Reed-Klinik in einem Vorort Washingtons geflogen wurde. Am Sonntag ging es ihm laut Ärzten deutlich besser. Er hatte kein Fieber und war auf keinen zusätzlichen Sauerstoff mehr angewiesen.

