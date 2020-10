„Große Ehre“: Erstes Treffen der Außenminister Israels und der Emirate in Berlin

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate machen Tempo bei der Normalisierung ihrer Beziehungen. Drei Wochen nach Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung kommen am Dienstag in Berlin erstmals die Außenminister der beiden Länder zusammen. Deutschlands Ressortchef Heiko Maas empfängt Gabi Aschkenasi und Abdullah bin Sajid am Nachmittag.