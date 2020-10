Westen nutzt OPCW immer mehr für Druck im Fall Nawalny – Nebensja

„Alles, was heute mit der Kennzeichnung ‚made in der OPCW‘ geht“, ruft laut Nebensja sofort Assoziationen mit irgendwelchen Vortäuschungen und Machenschaften hervor.

Diese Schlussfolgerung verstärke die Involvierung des technischen Sekretariats in die antirussische Kampagne, so der UN-Botschafter.

„Wir haben dies früher im Skripal-Fall beobachtet, wo die Fragen noch offen und unbeantwortet geblieben sind. Heute entfaltet sich dasselbe vor unseren Augen um die angebliche Vergiftung Nawalnys in Russland“, fuhr Nebensja fort.

Das technische Sekretariat ermittelt in diesem Fall laut Nebensja „auf den ersten Ruf“ des Westens im Laufe der bereits gemachten politischen Schlussfolgerungen über das angebliche Vorhandensein „irgendwelcher unwiderlegbarer Beweise“.

Zur Aufklärung des Falls Nawalny – OPCW entsendet Expertenteam nach Russland

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) will in Kürze ein Expertenteam zur Aufklärung des Falls um den Kremlkritiker Alexej Nawalny nach Russland entsenden. Damit reagiert die Organisation auf ein entsprechendes Ersuchen aus Russland.

Laut der OPCW soll das Schreiben über die Entsendung von Experten nach Russland im Rahmen einer Zusammenarbeit am 1. Oktober eingegangen und vom technischen Sekretariat Russlands verfasst worden sein.

Internationale Ermittlungen

Die Bundesregierung hatte am 2. September, nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr, mitgeteilt, sie sehe es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der „Nowitschok“-Reihe vergiftet worden sei. Die Schlussfolgerungen deutscher Sachverständiger seien von Labors in Schweden und Frankreich bestätigt worden, hieß es weiter. Parallel dazu führt die OPCW auf Ersuchen Berlins eigene Untersuchungen durch.

Moskau bezweifelt die Behauptung der Bundesregierung und will Informationen darüber erhalten, welche Substanz genau bei dem Oppositionellen gefunden wurde. Russland hat im Fall Nawalny inzwischen drei Rechtshilfeersuchen an Deutschland gestellt.

Fall Nawalny

Der russische Blogger und Regierungskritiker Alexej Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Omsker Krankenhaus behandelt und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt. Anfang September wurde Nawalny aus dem Koma geholt und bereits am 23. September aus der Berliner Charité entlassen.

