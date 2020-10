Spionage zugunsten Estlands: FSB nimmt Militärangehörigen und seinen Bruder fest – Video

Der FSB hat in den Städten Smolensk und Pskow einen Mitarbeiter der russischen Streitkräfte und seinen in Estland lebenden Bruder festgenommen, wie die Pressestelle des Dienstes am Dienstag mitteilte. Den beiden wird vorgeworfen, als Staatsgeheimnis eingestufte Informationen gesammelt und an estnische Geheimdienste weitergegeben zu haben.

Die Männer sind bereits in die Untersuchungshaft gebracht worden. Nach dem Artikel „Staatsverrat“ drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft.

Auf dem vom FSB veröffentlichten Video sind zwei Festnahmen in verschiedenen Städten zu beobachten.

Ähnliche Festnahmen

Ende Juli und im August hatte der FSB in Sewastopol und in der sibirischen Stadt Barnaul zwei Militärangehörige festgenommen, denen Spionage zugunsten der Ukraine zur Last gelegt wird.

