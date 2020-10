Erstes Treffen der Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin

Am Dienstag kommen in Berlin erstmals die Außenminister von Israel, Gabi Aschkenasi, und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Abdullah bin Sajid, zusammen. Das Ziel ist das Vorantreiben der Normalisierung der Beziehungen der beiden Länder. Die beiden Top-Diplomaten werden am Nachmittag von dem deutschen Bundesaußenminister Heiko Maas empfangen.