Nach Eskalation in Bergkarabach: Putin telefoniert erstmals mit Alijew

Erstmals nach dem erneuten Aufflammen des Bergkarabach-Konfliktes haben die Präsidenten Russlands und Aserbaidschans, Wladimir Putin und Ilcham Alijew, am Mittwoch miteinander telefoniert und die aktuelle Situation an der Berührungslinie in Bergkarabach erörtert. Das teilte Alijews Pressedienst mit.