Deutschland und Frankreich bereiten Sanktionen gegen Russland im Fall Nawalny vor

„Die Sanktionsvorschläge werden Vertreter des russischen Militärgeheimdienstes GRU treffen, wie zwei Diplomaten sagten“, schreibt die Agentur. Die Gründe für die mögliche Verhängung von Sanktionen gegen Vertreter der GRU seien nicht angegeben.

Diese Woche sollen Frankreich und Deutschland den europäischen Partnern die Einführung von Sanktionen vorschlagen – kurz vor dem Treffen der EU-Außenminister am 12. Oktober.

Früher am Mittwoch hatte Außenminister Maas Russland mit Sanktionen im Fall Nawalny gedroht. Ein derart schwerer Bruch des Völkerrechts könne nicht ohne Konsequenzen bleiben, betonte Maas bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Ohne Aufklärung durch Russland seien „zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche unvermeidlich“.

Fall Nawalny

Der russische Blogger und Kremlkritiker Alexej Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug ohnmächtig geworden. Er wurde zunächst in einem Omsker Krankenhaus behandelt und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt. Anfang September wurde Nawalny aus dem Koma geholt und bereits am 23. September aus der Berliner Charité entlassen.

