Politisch motiviert: Moskau hält Prozess um Khangoshvili für Inszenierung

Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nahm zum Prozessauftakt im Fall Khangoshvili Stellung. Ihr zufolge ensteht der Eindruck, dass Berlin bezüglich des engültigen Urteils bereits eine politische Entscheidung getroffen hat. Angeklagt sei der russische Staatsbürger Sokolow, dem der Mord an dem Georgier Khangoshvili – in der Vergangenheit einer der Anführer der Terrorkämpfer im Nordkaukasus – vorgeworfen würde. Letzterer soll sich in Deutschland unter falschen Namen und unter Tolerierung durch die deutschen Geheimdienste aufgehalten haben.

„Es wäre naiv, in diesem Fall auf die Unabhängigkeit und Objektivität der deutschen Justiz zu hoffen“, sagte Sacharowa am Donnerstag in einem Briefing. Ferner warf sie der deutschen Justiz Voreingenommenheit vor, denn schon jetzt sei klar, wer für dieses Verbrechen verantwortlich gemacht werden solle.

„Alle Rollen in diesem inszenierten Prozess sind im Voraus bestimmt. Es gibt keine Zweifel, dass am Ende der Gerichtsverhandlungen die Schuld an dem tödlichen Angriff auf Khangoshvili – einen Menschen, der sich im Laufe seiner kriminellen Laufbahn viele Feinde gemacht hat, unter anderem im kriminellen Mi­li­eu anderer Länder – russichen staatlichen Stellen zugeschrieben wird, wie in der Presse bereits mitgeteilt. Diese These wird der deutschen Öffentlichkeit schon seit mehr als einem Jahr mithilfe von gezielten Medienkampagnen aufgezwungen“, erklärte die Pressesprecherin.

Dass der Fall politisch motiviert sei, so Sacharowa weiter, lasse sich an dem Umstand erkennen, dass die deutsche Bundesregierung im Dezember 2019 zwei russische Diplomaten in Berlin ausgewiesen und diesen Schritt mit Russlands angeblicher Weigerung, bei der Aufklärung des Mordes an Khangoshvili mitzuwirken, begründet habe. Sacharowa verwahrte sich gegen Vorwürfe dieser Art und verwies auf die schon seit Langem laufende Zusammenarbeit.

„Die zuständigen russischen Behörden stehen seit August 2019 im engen Kontakt mit ihren deutschen Kollegen, reagieren auf deren Anfragen, leisten Rechtshilfe und sind, ungeachtet der aggressiven Politisierung des Falls vonseiten Berlins, dazu bereit, der deutschen Polizei weiterhin behilflich zu sein“, schloss die Pressesprecherin ab.

Derzeitiger Erkenntnisstand

Am 23. August 2019 war Zelimkhan Khangoshvili, ein 40 Jahre alter ethnischer Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, in einem Park in Berlin erschossen worden. Der Ermordete wurde nach früheren Angaben der Bundesanwaltschaft von den russischen Behörden als Terrorist eingestuft und verfolgt. Die Bundesanwaltschaft nennt das Opfer „Tornike K.“. Der Täter – angeblich ein 49-jähriger Bürger Russlands – wurde noch am selben Tag gefasst und hüllt sich seitdem in Schweigen.

Am vergangenen Mittwoch begann der Prozess um den Mord an dem Georgier tschetschenischer Herkunft Selimhan Khangoshvili. Laut dem Ergebnis der Ermittlungen ist der Angeklagte hinreichend verdächtigt, den georgischen Staatsangehörigen tschetschenischer Abstammung Selimhan Khangoshvili am 23. August 2019 in Berlin in der Parkanlage Kleiner Tiergarten erschossen zu haben, teilte der Staatsanwalt des Bundesgerichtshofs (BGH) Roland Georg am Rande der ersten Sitzung im Berliner Kammergericht mit.

Der Russe habe am 18. Juli 2019 den Auftrag „von staatlichen Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation“ bekommen, den seit 2016 in Deutschland als Flüchtling lebenden georgischen Bürger zu beseitigen, hieß es weiter. Der Ermordete habe die tschetschenische Miliz im Kampf gegen die Russische Föderation angeführt. Der Staatsanwalt stellte klar, dass der russische Inlandsgeheimdienst FSB 2012 die Bundeskriminalpolizei über die terroristischen Aktivitäten von Khangoshvili in einem Brief informiert habe.

