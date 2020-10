China wird für Ausbreitung von COVID-19 bezahlen – Trump

„Es war nicht eure Schuld, dass dies passiert ist. Es war Chinas Schuld. Und China wird einen hohen Preis für das zahlen, was sie diesem Land angetan haben. China wird einen hohen Preis für das zahlen, was sie der Welt angetan haben. Dies war Chinas Schuld. Denken Sie daran“, sagte Trump in einer Videobotschaft auf seinem Twitter.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

​In dem Video hat er zudem mitgeteilt, wie er nach der Coronavirus-Ansteckung behandelt worden ist. „Sie gaben mir Regeneron und auch andere Dinge, aber dieses war der Schlüssel. Ich fühlte mich sofort besser“, sagte Trump.

„Wir haben Regeneron und ein sehr ähnliches Medikament von Eli Lilly, sie werden verteilt [...] Ich habe es genehmigt“, fügte der US-Präsident hinzu.

Die USA hätten Hunderttausende von praktisch fertigen Dosen. Er habe die Berechtigung zur Verwendung im Notfall festgelegt, und sie müsse jetzt unterschrieben werden.

„Ich möchte, dass jeder die gleiche Behandlung hat, die der Präsident hatte“, sagte der Präsident. Laut seinen Worten werden die Medikamente kostenlos zur Verfügung gestellt.

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich Trump mit dem Coronavirus angesteckt hat. Am Montag rief er die Amerikaner auf, keine Angst vor dem Virus zu haben.

Coronavirus-Impfstoff nach US-Wahlen

Dem US-Präsidenten zufolge wird es nach den US-Wahlen im November einen Coronavirus-Impfstoff geben.

„Wir haben eine Menge Impfstoffe in der Endphase der Impfstofftests [...] Wir werden sehr bald einen großartigen Impfstoff haben. Ich denke, wir sollten ihn vor den Wahlen haben, aber offen gesagt, die Politik greift ein. Das ist okay. Sie wollen ihre Spiele spielen. Es wird ihn gleich nach den Wahlen geben“, so Trump in seiner Videobotschaft.

Coronavirus in den USA

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA bislang mehr als 7,5 Millionen Infektionen registriert worden. Mehr als 210.000 Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben. Täglich werden in den USA zwischen 30.000 und 55.000 Neuinfektionen registriert.

aa/gs