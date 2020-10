Russlands Außenministerium äußert sich zu Polens Geldstrafe gegen Gazprom

„Offensichtlich handelt es sich um einen weiteren politisch motivierten Versuch, Druck auf den russischen Gasexporteur auszuüben, der die europäischen Verbraucher seit vielen Jahren zuverlässig mit Erdgas versorgt“, kommentierte Sacharowa Polens Entscheidung in Bezug auf Gazprom im Fall Nord Stream 2.

„Es ist bedauerlich, dass Warschau bei der Verfolgung seiner eigenen egoistischen Ziele entgegen dem Namen der Behörde, die die Entscheidung traf, die Grundsätze des fairen Wettbewerbs, die Interessen der europäischen Verbraucher völlig ignoriert und im Wesentlichen die europäische Energie und auch die Umweltsicherheit untergräbt“, so die Pressesprecherin weiter.

Ihrer Ansicht nach steckt hinter dieser Entscheidung der Wunsch, auf Kosten der EU und durch den Druck auf Unternehmen aus anderen Ländern die Idee eines alternativen Hubs für amerikanisches LNG Washington zuliebe umzusetzen.

Die polnische Antimonopolbehörde UOKiK hatte am Mittwoch gegen den Energiekonzern Gazprom und fünf seiner europäischen Partnerfirmen Bußgelder in Höhe von zehn Prozent deren Jahresumsatzes verhängt. „Wir haben gestern eine Untersuchung in Bezug auf den Bau der Pipeline Nord Stream 2 abgeschlossen. Es geht hierbei um einen Bau ohne die Zustimmung der Antimonopolbehörde Polens“, erklärte Tomasz Chrostny, Leiter der Behörde, bei einem Briefing in Warschau.

Ein Gazprom-Vertreter erklärte, sein Konzern habe nicht gegen polnisches Wettbewerbsrecht verstoßen.

sm/sna/gs