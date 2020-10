Sitzung von dänischem Parlament: Unbekannte Person gibt sich für Tichanowskaja aus

Das Online-Treffen fand demnach am 6. Oktober statt. Auf der Agenda stand die aktuelle politische Situation in Weißrussland.

Zu Beginn der Zusammenkunft soll sich eine Person als Swetlana Tichanowskaja vorgestellt und darüber informiert haben, dass ihre Webcam nicht funktioniere.

40 Minuten später wurde laut der Mitteilung den Sitzungsteilnehmern klar, dass da etwas nicht stimmte. Das Treffen wurde abgebrochen.

Laut dem Folketting wurde während der Sitzung „nichts gesagt, was dem außenpolitischen Kurs Dänemarks schaden“ könnte. Später sei man nach dem Kontakt mit Kollegen von Tichanowskaja zu dem Schluss gekommen, dass bei dem Treffen eine Person dabei gewesen war, die sich für die Ex-Präsidentschaftskandidatin ausgegeben hatte.

Künftig werde eine eingeschaltete Kamera bei Online-Verhandlungen mit ausländischen Partnern obligatorisch sein.

Lage in Weißrussland

In Weißrussland dauern seit fast zwei Monaten Proteste an. Auslöser war die Präsidentschaftswahl vom 9. August, bei der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko laut offiziellen Angaben mit 80,1 Prozent der Stimmen gesiegt hat. Die Opposition hält dagegen ihre Kandidatin Swetlana Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin. In den ersten Protesttagen gab es nach Behördenangaben drei Tote, Hunderte Verletzte und fast 7000 Festnahmen.

