Lawrow: Deutschland vernachlässigt völkerrechtliche Verpflichtungen im Fall Nawalny

Aufgrund mangelnder Fakten könne Russland keine Nachforschungen im Fall Nawalny anstellen – Deutschland reagiere aber nicht auf Anfragen der russischen Generalstaatsanwaltschaft, kritisierte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag.

Auf der Pressekonferenz nach seinem Treffen mit dem dänischen Außenminister erklärte Lawrow, dass Beweise im Fall Nawalny, genau wie im Fall Skripal, höchstwahrscheinlich nicht vorgelegt werden. Die Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel wiesen eine negative Tendenz auf, die EU handele ohne Gerichtsverfahren oder Ermittlungen, indem sie Russland mit Sanktionen drohe, so Lawrow. Dabei spiele Deutschland eine wesentliche Rolle.

„Der Kollege hat heute in den Verhandlungen und auch jetzt über die Notwendigkeit der Einhaltung des Völkerrechts gesprochen, wir sind voll und ganz damit einverstanden. Leider vernachlässigt Deutschland seine völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat vier Anfragen an Deutschland gestellt, die dem Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen entsprechen“, sagte Lawrow nach Gesprächen mit seinem dänischen Amtskollegen.

„Demgemäß müssen Antworten gegeben werden, stattdessen hören wir Ausreden und Erklärungen, dass Russland dieses Verbrechen selbst untersuchen sollte. Ohne Fakten können wir aber keinen Fall untersuchen“, betonte er.

Am Montag soll der EU-Außenministerrat den Fall Nawalny besprechen und über weitere Maßnahmen entscheiden. „Wir hören Ankündigungen, Drohungen und Warnungen, dass Sanktionen verhängt werden. Bestimmte Personen sind bereits aufgezählt, die für die Vergiftung von Alexej Nawalny bestraft werden sollen. Wir sind nicht länger überrascht, dass die EU ohne Gerichtsverfahren und Ermittlungen handelt. Wir müssen eine Untersuchung durchführen, aber es werden keine Fakten vorgelegt, beispielsweise seitens Deutschlands“, so der russische Außenminister.

Fall Nawalny

Der oppositionelle Blogger Alexej Nawalny war am 20. August in ein Krankenhaus im sibirischen Omsk gebracht worden, nachdem er in einem Flugzeug nach Moskau ohnmächtig geworden war. Örtliche Ärzte diagnostizierten bei Nawalny schwere Stoffwechselstörungen, deren Ursache unklar war. Giftspuren wurden weder im Blut noch im Urin nachgewiesen.

Auf Drängen seiner Familie wurde Nawalny zur weiteren Behandlung in die Berliner Klinik Charité geflogen. Nach Angaben der Klinik wurde der Blogger am 22. September aus der stationären Behandlung entlassen. Sein Zustand sei zufriedenstellend, hieß es bei der Charité.

Die Bundesregierung teilte unter Berufung auf Bundeswehr-Mediziner mit, dass bei Nawalny Spuren eines Nervengifts aus der „Nowitschok“-Gruppe festgestellt worden seien. Beweise wurden bislang nicht vorgelegt. Berlin zufolge wurden die Schlussfolgerungen deutscher Experten in Labors in Schweden und Frankreich bestätigt. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen führe auf Berlins Anfrage eigene Ermittlungen durch, hieß es.

Der Kreml gab bekannt, Berlin habe Moskau über seine Erkenntnisse nicht informiert. Das russische Außenministerium betonte, Russland warte auf eine Antwort Deutschlands auf eine offizielle Anfrage zu der Situation.

