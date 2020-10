Neun Festnahmen wegen Fluchthilfe für Demokratie-Aktivisten in Hongkong

Die Polizei in Hongkong hat nach eigenen Angaben neun Menschen festgenommen. Diese sollen Demokratie-Aktivisten bei ihrer Flucht nach Taiwan mit einem Boot geholfen haben.

Im August waren zwölf Aktivisten von den chinesischen Behörden abgefangen worden. Seitdem werden sie auf Chinas Festland festgehalten. Sie werden zudem angeklagt – dies wegen Verbrechen im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Hongkong-Regierung im vergangenen Jahr.

Festnahmen

Die Polizei teilte am Samstag mit, dass nun fünf Frauen und vier Männer, die diese Gruppe bei der Flucht unterstützt haben sollen, festgenommen worden seien. Sie hätten für die Flüchtlinge Transporte organisiert.

Die Polizei schließe auch weitere Festnahmen nicht aus.

Seit der Zeit, als die Zentralregierung in Peking die Sonderverwaltungszone Hongkong noch fester in den Griff genommen hat, haben viele Einwohner die Großstadt inverlassen. In den meisten Fällen reisten sie ganz legal aus – mit dem Flugzeug beispielsweise, doch mehrere waren mit Fischerbooten geflohen.

Nachdem das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong verhängt worden ist, wollen viele Menschen ihre Heimat verlassen und nach Taiwan umziehen, das für sie ein gewünschtes Ziel darstelle.

Das umstrittene Sicherheitsgesetz

Das Gesetz wurde im Juli angenommen und stellt die radikalste Änderung der Autonomie der Finanzmetropole dar. Diese wurde bei der Übergabe vonseiten Großbritanniens an China 1997 nach dem Grundsatz „Ein Land – zwei Systeme“ für mindestens 50 Jahre versprochen. Unter anderem sieht es als Höchststrafe lebenslange Haft für zahlreiche Vergehen vor, die die chinesischen Behörden als Terrorismus, Abspaltung und Subversion bewerten.

Die chinesische Führung antwortete auf die Massenproteste der demokratischen Bewegung gegen die pro-chinesische Regierung in Hongkong mit einem Gesetz, das auch eine breite internationale Reaktion nach sich zog. Die Proteste hatten im Juni des vorigen Jahres begonnen und das öffentliche Leben für Monate lahmgelegt.

ek/sb/