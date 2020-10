UN-Generalsekretär fordert weltweite Waffenruhe, Arbeitsgruppe: Mini-Job-Grenze auf 600 Euro erhöhen

UN-Generalsekretär Guterres ruft zu weltweiter Waffenruhe auf; Eine Arbeitsgruppe der Großen Koalition will Mini-Job-Grenze auf 600 Euro erhöhen; Laut einer Studie in Australien kann das Coronavirus bis zu 28 Tage auf Oberflächen überleben; Genehmigungen für Rüstungsexporte gehen um ein Drittel zurück.

Sputnik präsentiert in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der Corona-Krise erneut zu einer weltweiten Waffenruhe aufgerufen. „Der einzige Gewinner durch einen Konflikt während einer Pandemie ist das Covid-19-Virus selbst“, schrieb Guterres am Sonntag auf Twitter. „Ich habe bis Ende des Jahres zu neuen Anstrengungen für eine weltweite Waffenruhe aufgerufen. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Anstrengungen für Frieden und Wiedergutmachung zu erhöhen.“

Koalitions-Arbeitsgruppe: Mini-Job-Grenze auf 600 Euro erhöhen

Im März hatte sich Guterres ähnlich geäußert. Überall müssten Konfliktparteien ihre Feindseligkeiten einstellen und ihr Misstrauen voreinander überwinden, hatte er damals erklärt: „Bringt die Waffen zum Schweigen, stoppt die Artillerie, beendet die Luftangriffe.“

Eine Arbeitsgruppe von Unions- und SPD-Politikern hat laut einem Medienbericht mehrere Maßnahmen zum Bürokratieabbau vorgelegt. Dazu gehören unter anderem die Einführung eines antragslosen, automatischen Kindergeld-Bezuges und die Anhebung der Grenze für sozialversicherungsfreie Mini-Jobs auf 600 Euro pro Monat. Das berichtet das Nachrichtenportal „The Pioneer“. Derzeit liegt die Mini-Job-Grenze bei 450 Euro. Die Vorschläge sollten nun zwischen Regierung und Fraktionen abgestimmt werden und in das Arbeitnehmer- und Unternehmensentlastungsgesetz einfließen.

Weitere Punkte sind demnach unter anderem die Beschleunigung der Verfahren beim Bau von Mobilfunkmasten, steuerrechtliche Vereinfachungen bei Wind- und Solarparks sowie die Einführung einer Wochenarbeitszeit als Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz. Auch das Antragsverfahren für die Riester-Rente solle vereinfacht werden.

Studie: Coronavirus kann bis zu 28 Tage auf Oberflächen überleben

Auf glatten Oberflächen wie von Handydisplays oder Bankautomaten kann das Coronavirus neuen australischen Forschungsergebnissen zufolge bis zu 28 Tage überleben - und damit länger als bislang angenommen. Das geht aus einer Studie der australischen Wissenschaftsbehörde Csiro hervor, die am Montag in der Zeitschrift „Virology Journal“ veröffentlicht wurde. „Bei 20 Grad Celsius, also etwa Raumtemperatur, fanden wir heraus, dass das Virus extrem robust ist und 28 Tage lang auf glatten Oberflächen wie Glas von Handybildschirmen und Kunststoff-Geldscheinen überlebt“, sagte Debbie Eagles, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Seuchenvorsorge, das die Forschungsarbeiten durchführte.

Niedersachsen kündigt Extremismus-Studie bei Polizei an

Der australischen Studie zufolge überlebte das Virus auf glatten Oberflächen wie Glas, Edelstahl und Vinyl im Vergleich zu zusammengesetzten, porenreichen Oberflächen wie Baumwolle länger. Daher gelte die Regel weiter: Häufig Hände waschen und reinigen von Oberflächen.

Niedersachsen will schon demnächst eine Studie über Extremismus bei der Polizei starten. „Das ist eine Studie die - zumindest in Niedersachsen - recht schnell an den Start geht“, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) der „Rheinischen Post“ am Montag. „Offensichtlich gibt es immer wieder Glutnester antidemokratischen Verhaltens, die wir schnell erkennen und ersticken müssen.“ Er habe deshalb seinen SPD-Kollegen vorgeschlagen, dass Wissenschaftler die Polizei beim Einsatz vor Ort in einer qualitativen Studie strukturiert begleiten. Aus seiner Sicht würde die Beteiligung von „einer Handvoll“ Bundesländer ausreichen.

Nach der Aufdeckung rechtsextremer Chatgruppen von Polizisten in mehreren Bundesländern hatten SPD und SPD-Minister bereits eine umfassende Rassismus-Studie bei der Polizei gefordert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält es dagegen nach wie vor für falsch, sich bei der Untersuchung dieses Phänomens allein auf die Sicherheitsbehörden zu konzentrieren. Damit würde man die Polizei unter Generalverdacht stellen.

Genehmigungen für Rüstungsexporte um ein Drittel zurückgegangen

Die Bundesregierung hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres Rüstungsexporte für 4,13 Milliarden Euro genehmigt und damit rund ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Das ergibt sich aus den Zahlen für das dritte Quartal, die das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen mitteilte und die der „Deutschen Presse-Agentur“ (DPA) vorliegen. 2019 hatten die Exportgenehmigungen den Rekordwert von 8,02 Milliarden Euro erreicht. Schon in den ersten neun Monaten waren Waffen und militärische Ausrüstung für 6,35 Milliarden Euro ausgeführt worden.

Hauptempfängerland von deutschen Kriegswaffen ist in diesem Jahr bisher Ägypten mit einem Exportvolumen von 585,9 Millionen Euro. Das nordafrikanische Land wird von „Thyssenkrupp Marine Systems“ (TKMS) mit U-Booten beliefert. Erst vor zwei Wochen wurde auf der Kieler Werft des Unternehmens das vierte Boot in Anwesenheit des ägyptischen Marinechefs mit Nilwasser auf den Namen „S44“ getauft.

In Deutschland sind Rüstungsexporte an Ägypten wegen der Menschenrechtslage dort umstritten. Das nordafrikanische Land steht aber auch in der Kritik, weil es zu der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition im Jemen gehört und sich mit Waffenlieferungen in den Libyen-Konflikt eingeschaltet hatte. Ob das Land heute noch Waffen nach Libyen liefert, ist allerdings unklar.

Dagdelen kritisierte die deutschen Rüstungsexporte nach Ägypten dennoch scharf. „Indem die Bundesregierung Ägypten zum Spitzenreiter bei den Empfängern von Kriegswaffen macht, gießt sie Öl in die kriegerischen Konflikte im Jemen und in Libyen. Die Genehmigung des Exports von Mordwerkzeugen ist Beihilfe zu Verbrechen weltweit.“

pal/dpa