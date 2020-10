Telefongespräch: Putin und Kronprinz von Abu Dhabi erörtern Zusammenarbeit zu „Sputnik V“-Impfstoff

Russlands Präsident Wladimir Putin und der Kronprinz von Abu Dhabi, Scheich Muhammad bin Zayed Al Nahyan, haben ein Telefongespräch geführt, wie der Kreml-Pressedienst am Montag mitteilte.

Das Telefonat fand auf Initiative der emiratischen Seite statt.

„Bestätigt wurde das gemeinsame Streben nach einer weiteren Verstärkung der russisch-emiratischen Partnerschaft in unterschiedlichen Bereichen unter Berücksichtigung der Vereinbarungen, die während des staatlichen Besuchs des russischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Oktober 2019 erzielt worden waren“, heißt es im Schreiben.

Besprochen wurde auch der Sachstand in der Nahost-Regelung.

Darüber hinaus wurde auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung verwiesen, darunter auch das Zusammenwirken in Bezug auf den russischen Impfstoff “, „dessen klinische Tests derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgen“.

Der Kronprinz von Abu Dhabi gratulierte unter anderem nachträglich dem russischen Staatschef, Wladimir Putin, zu seinem Geburtstag.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte im August den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war. Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand angewendet werden.

Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

ak/sna/ae