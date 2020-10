Leibarzt des US-Präsidenten: Trump mehrfach negativ auf Covid-19 getestet

„In Beantwortung Ihrer Anfrage in Bezug auf die jüngsten Covid-19-Tests des Präsidenten teile ich Ihnen mit, dass die Tests an aufeinanderfolgenden Tagen negativ ausgefallen sind“, teilte Conley am Montag (Ortszeit) in einem Schreiben an die Pressesprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany mit.

Er fügte hinzu, dass neben den Antigentests auch andere Labordaten hinzugezogen worden seien, um zu ermitteln, ob der Präsident nach seiner Corona-Infektion nicht mehr ansteckend sei.

Der 74-Jährige war am 10. Oktober erstmals negativ auf das Coronavirus getestet worden. Noch am selben Tag ließ sein Leibarzt wissen, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei.

Trump hatte am 2. Oktober, rund einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl, bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt habe. Wegen seiner Covid-19-Erkrankung wurde er drei Tage lang in einem Militärkrankenhaus behandelt. Seit Montag vergangener Woche befindet er sich wieder im Weißen Haus.

Bei seiner ersten Reise zu einem Wahlkampfauftritt seit seiner Corona-Infektion verzichtete Trump am Montag auf das Tragen einer Maske. Trump war während der gesamten Pandemie äußerst selten öffentlich mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Seine Gegner kritisierten ihn deswegen als schlechtes Vorbild. Nicht nur Trump hatte sich mit Corona infiziert, sondern auch zahlreiche andere Mitarbeiter und Gäste des Weißen Hauses.

leo/dpa/tm