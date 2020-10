Moskau besorgt über mögliche Verlegung von Kämpfern aus Nahost nach Bergkarabach

Das russische Verteidigungsministerium hat seine Besorgnis im Zusammenhang mit Meldungen, wonach Kämpfer aus den im Nahen Osten agierenden Terrorgruppierungen in die Konfliktzone in Bergkarabach verlegt werden, zum Ausdruck gebracht.

„Besondere Besorgnis rufen die eingegangenen Informationen, denen zufolge Kämpfer aus den im Nahen Osten agierenden Terrorgruppierungen in die Konfliktzone in Bergkarabach verlegt werden, hervor. Über diese Besorgnis hat der russische Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergej Schoigu, seinen türkischen Amtskollegen Hulusi Akar bei den gestrigen telefonischen Verhandlungen in Kenntnis gesetzt“, heißt es in der Mitteilung der russischen Behörde.

Schoigu-Akar-Telefonat

Am Montag hatten die Verteidigungsminister Russlands und der Türkei, Sergej Schoigu und Hulusi Akar, miteinander telefoniert.

Wie der Pressedienst des türkischen Verteidigungsministeriums mitteilte, hatte der Konflikt in Bergkarabach unter anderem auf der Tagesordnung gestanden.

Gespräche in Moskau

Die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan sind am 9. Oktober auf Einladung von Wladimir Putin zu Vermittlungsgesprächen nach Moskau gekommen. Die Gespräche dauerten mehr als zehn Stunden.

Im Ergebnis dieser Gespräche wurde ein Waffenstillstand in der Konfliktregion um Bergkarabach vereinbart, der am 10. Oktober in Kraft trat und den beiden Konfliktparteien ermöglichen soll, Kriegsgefangene und Gefallene unter Vermittlung des Roten Kreuzes auszutauschen. Doch schon am Samstag warfen die Seiten einander vor, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben.

Eskalation im Südkaukasus

Am 27. September hatte sich die Situation in Bergkarabach zugespitzt. Dabei machen Baku und Jerewan sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium behauptet, die armenischen Streitkräfte hätten die Ortschaften an der Berührungslinie in Bergkarabach beschossen, während die aserbaidschanischen Truppen eine Gegenoffensive durchgeführt hätten. Es gebe Tote unter Zivilisten und Soldaten, hieß es. Das armenische Militär beteuerte wiederum, dass Aserbaidschan Luft- und Raketenangriffe auf Bergkarabach, einschließlich der Hauptstadt Stepanakert, geführt hätte.

In Armenien wurden inzwischen der Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung ausgerufen; den Männern im Alter von 18 bis 55 Jahren wurde die Ausreise verboten.

Der Präsident von Aserbaidschan verhängte eine Ausgangssperre im Land. Zudem kündigte er eine teilweise Mobilmachung sowie den Kriegszustand in einer Reihe von Städten und Regionen an.

Die Staatschefs Russlands, der USA und Frankreichs – die Co-Vorsitzenden der Minsker OSZE-Gruppe für Bergkarabach – riefen die Konfliktseiten zur unverzüglichen Einstellung der Kampfhandlungen auf. Die Türkei erklärte dagegen, sie werde Aserbaidschan jede Unterstützung, darunter auch militärische, gewähren, um die Baku bitten werde.

ns/sna/gs