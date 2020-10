Russland sollte Orientierung auf den Westen aufgeben – Lawrow

Für Russland wäre es nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow an der Zeit, sich nicht mehr auf EU-Partner zu orientieren und auf ihre Einschätzungen zu hören. „Wir sollten unsere westlichen Kollegen, darunter auch in der EU, nicht mehr als Quelle von Einschätzungen unseres Verhaltens ansehen“, sagte Lawrow am Dienstag in Moskau.