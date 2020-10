Skandal um „New York Post“-Artikel: Trump wirft Biden Korruption und Lüge vor

NYP zufolge hatte Joe Bidens Sohn Hunter seinen Vater 2015 der Leitung des ukrainischen Energiekonzerns Burisma vorgestellt. Joe Biden sei damals US-Vizepräsident in der Obama-Administration gewesen. Dagegen habe er behauptet, dass er mit der Tätigkeit seines Sohnes im ukrainischen Unternehmen nichts zu tun gehabt habe, schrieb das Blatt.

Die Zeitung veröffentlichte auch einen E-Brief von Wadim Poscharski, Berater der Burisma-Leitung, an Hunter Biden, in dem sich der Autor bei ihm für ein Treffen mit Joe Biden bedankt. In einem anderen Brief bittet Poscharski Hunter Biden, sich zu überlegen, wie er „seinen Einfluss nutzen“ könne, um dem Unternehmen zu helfen.

„Anders gesagt, wurde Hunter für den Zugang zu seinem Vater – dem Vizepräsidenten, der für die Ukraine und Russland verantwortlich war – bezahlt“, sagte Trump in einer Rede vor seinen Anhängern in Iowa.

„Dieser Briefwechsel zeigt, dass Bidens ständige Behauptungen, er habe nie mit Hunter über sein Geschäft gesprochen, eine absolute Lüge waren. Er hat Sie immer wieder angelogen“, so Trump.

Die Regierung Obama-Biden sei die korrupteste Regierung aller Zeiten gewesen, unterstrich der US-Präsident.

Facebook und Twitter schränken Zugang zum Artikel ein

Er beschuldigte auch die Medien der Korruption und der mangelnden Bereitschaft, Informationen zu veröffentlichen. Die Entscheidung von Facebook und Twitter, den Zugang zum Artikel über Bidens Sohn zu beschränken, bewertete Trump als Versuch Biden zu schützen.

Am Mittwoch hatte der Facebook-Sprecher Andy Stone erklärt, das soziale Netzwerk möchte, dass Drittpersonen dieser Geschichte zugrunde liegende Fakten überprüfen könnten. Twitter erklärte etwas später, dass der Artikel persönliche und vertrauliche Informationen enthalte und ihre Veröffentlichung verstoße gegen die Regeln des sozialen Netzwerks.

„Ich habe gerade gehört – ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nicht –, dass sie Kaylies Konto geschlossen haben (Kaylie Makinani, die Sprecherin des Weißen Hauses – Anm.d.Red.). Da sie die Wahrheit sagt! Sie haben ihr Konto geschlossen. Mal sehen, was passiert“ , sagte Trump mit Empörung.

Wie die „New York Post“ berichtete, wurde Makinanis Konto im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Regeln des sozialen Netzwerks bezüglich „Verteilung von Materialien, die durch Hacking erhalten wurden“ gesperrt.

Hunter Biden als Berater der Burisma-Leitung

Hunter hatte den Posten eines Beraters bei der Burisma-Leitung mit einem Monatsgehalt von 50.000 US-Dollar inne. Anhänger von US-Präsident Donald Trump vermuten, dass Hunter Biden den Einfluss seines Vaters missbraucht haben soll, um eigene Geschäfte in der Ukraine durchzusetzen.

Zudem verdächtigen Trumps Anhänger Joe Biden, die Behörden der Ukraine unter Druck mit dem Ziel gesetzt zu haben, Generalstaatsanwalt Viktor Schochin zu feuern, der gegen Burisma ermittelte. Joe Biden weist alle Anschuldigungen vehement zurück.

sm/gs