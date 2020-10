Fall Nawalny: Moskau verspricht EU Reaktion auf Sanktionen

„Wir werden diese Schritte, wie Sie schon verstehen, nicht ohne entsprechende Antwort lassen“, sagte Sacharowa am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau. „Wir rufen die EU ein weiteres Mal dazu auf, zum Völkerrecht zurückzukehren“.

Laut Sacharowa sollte die EU den Weg einer stabilen Zusammenarbeit beschreiten, „anstatt die Konfrontation zu verschärfen“.

Die Europäische Union hatte im Zusammenhang mit dem Fall des russischen Bloggers Alexej Nawalny Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Strafmaßnahmen traten am Donnerstag in Kraft. Hiervon betroffen sind FSB-Chef Alexander Bortnikow, der Vizechef der Kreml-Administration Sergej Kirijenko, die Vizeverteidigungsminister Pawel Popow und Alexej Kriworutschko sowie zwei weitere Personen und ein Forschungsinstitut.

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Sibirien zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Omsker Krankenhaus behandelt und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

Anfang September wurde Nawalny aus dem Koma geholt und bereits am 23. September aus der Berliner Charité entlassen. Nach Angaben eines Bundeswehrlabors war Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff der „Nowitschok“-Reihe vergiftet worden.

