„Ich sage oft, dass Paschinjan ein Produkt von Soros ist. Ich glaube, alle würden mir zustimmen“, sagte Alijew in einem Interview für RIA Novosti.

Der Zerfall der Sowjetunion habe auch „mit dem Separatismus in Bergkarabach begonnen“. „Dies wurde der Auslöser. Viele vergessen diese Aufstände und die Menschen, die hinter ihnen standen.”

Der Generaldirektor der Internationalen Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya, Dmitri Kisseljow, hat die Spitzenpolitiker Armeniens und Aserbaidschans parallel interviewt und ihnen dieselben Fragen gestellt. Dabei bekamen sie die gleiche Zeit, um sie zu beantworten. Alijew äußerte sich in dem Interview dazu, wie er die aktuelle Situation in der Region einschätzt, welche Verluste die Konfliktseiten erleiden und ob es wahr ist, dass an der Seite Aserbaidschans Kämpfer aus Syrien und Libyen im Einsatz seien.

