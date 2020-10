Schweizerische Nationalratspräsidentin trifft sich mit Tichanowskaja

„Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP, VD) trifft sich am Montag, 19. Oktober 2020, im Rahmen ihres offiziellen Besuchs in Litauen, Lettland und Estland zu einem Gespräch mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Sie haben demnach vor, die aktuellen Ereignisse in Weißrussland und „die Erwartungen der Opposition“ zu besprechen.

Moret und ihre Delegation reisen in die baltischen Länder, um mehr Informationen über die Maßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Infektion und die damit verbundene Wirtschaftskrise zu bekommen.

„Außerdem wird sich die Schweizer Delegation mit den Regierungsvertreterinnen und -vertretern der baltischen Staaten darüber unterhalten, wie die Europäische Union (EU) die Krise bewältigen will.“

Treffen mit Merkel

Zuvor war Tichanowskaja mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin zusammengekommen. In dem 45-minütigen Gespräch habe sie abermals betont, dass die seit Wochen andauernden Proteste in Belarus kein „Kampf gegen Russland oder Europa” seien, sondern eine Folge der Krise in der Ex-Sowjetrepublik selbst, teilte Tichanowskaja anschließend mit.

Auch auf ein Treffen mit dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, kann die Oppositionsführerin inzwischen zurückblicken – mit ihm kam sie in der vergangenen Woche in Litauen zusammen.

Unruhen in Weißrussland

Swetlana Tichanowskaja befindet sich seit dem Beginn der Massenproteste in Litauen, wo sie nach angeblichen Drohungen der weißrussischen Behörden Zuflucht erhalten hatte. Seither macht sie sich für die Belange der Opposition und den von ihr ausgerufenen Koordinierungsrat stark, der in Weißrussland die Machtübergabe regeln soll. Fünf der insgesamt sieben Mitglieder des Koordinierungsrates sitzen derzeit wegen Aufrufen zum Regierungssturz in Haft oder befinden sich im Ausland.

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen nach offiziellen Angaben zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin. Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Opposition fordert seither Lukaschenkos Rücktritt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die Proteste dauern seit fast zwei Monaten an.

ak/ae