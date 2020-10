Wegen Aufrufen zum Sturz der Verfassungsordnung: Minsk schreibt Tichanowskaja zur Fahndung aus

Dass Tichanowskaja auf die Datenbank der gesuchten Personen des russischen Innenministeriums gesetzt worden war, wurde in der vorigen Woche bekannt gegeben.

Wie die Behörde präzisierte, seien in Russland keine Strafverfahren gegen Tichanowskaja eingeleitet worden. Auf die Fahndungsliste sei sie im Rahmen des russisch-weißrussischen Vertrages über gegenseitige rechtliche Hilfe gesetzt worden.

Tichanowskaja drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug

Nach dem Paragraphen 361 Teil 3 „Öffentliche Aufrufe zur gewaltsamen Änderung der Verfassungsordnung“ des weißrussischen Strafgesetzbuches drohen Tichanowskaja drei bis fünf Jahre Freiheitsentzug.

Außerdem sieht der Paragraph die Verantwortung für die „Begehung anderer Handlungen vor, die auf die Schädigung der nationalen Sicherheit der Republik Belarus abzielen“. Die Nutzung von Medien und/oder des Internets gelte als aggravierender Umstand.

Massenproteste in Weißrussland

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen nach offiziellen Angaben zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin. Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Opposition fordert seither Lukaschenkos Rücktritt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die Proteste dauern seit fast zwei Monaten an.

Auf Initiative Tichanowskajas bildete die Opposition einen Koordinierungsrat. Indes leitete die weißrussische Generalstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Bildung des Koordinierungsrates ein Strafverfahren wegen Aufrufen zur Machtergreifung ein. Derweil sind sechs der sieben Mitglieder des Präsidiums des Koordinierungsrates festgenommen worden oder halten sich im Ausland auf.

Anfang August reiste Tichanowskaja nach Litauen. In den vergangenen Wochen führte sie eine Reihe von Treffen mit westlichen Spitzenpolitikern, darunter mit dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, und der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, durch.

ns/sna/ae