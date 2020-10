Trumps Berater: In Russland bleibt nicht viel übrig, was wir mit Sanktionen belegen können

„Das Problem mit den Russen ist, dass dort nicht viel übrig bleibt, was man mit Sanktionen belegen könnte. Wir haben Sanktionen gegen 300 Organisationen und Oligarchen in Russland, gegen alle Energieunternehmen verhängt. In Bezug auf Sanktionen gegen Russland können wir nicht viel tun, aber wir suchen nach anderen Orten, wo wir die Unzufriedenheit zeigen können. Das ist jedoch aufgrund des umfassenden Charakters der bestehenden Sanktionen schwierig“, sagte O'Brien in seiner Rede im Aspen Institute.

Am 7. Oktober hatte Russlands Präsident Wladimir Putin geäußert, dass die US-Position darin bestehe, die Entwicklung Russlands einzudämmen. Diese Position sei komplex und schränke Donald Trumps Zusammenarbeit mit Moskau ein.

Putin erinnerte auch daran, dass die meisten Beschränkungen gegen Russland während der Präsidentschaft von Trump eingeführt worden seien: „46-mal wurden Entscheidungen über neue oder über die Erweiterung der bestehenden Sanktionen getroffen“.

So hatte eine Gruppe US-amerikanischer Senatoren am 24. September einen Gesetzentwurf über Strafmaßnahmen gegen russische Offizielle wegen des Falls Nawalny vorgelegt.

Die Gesetzesvorlage impliziert die Einführung von Sanktionen gegen Beamte der russischen Regierung, „die an der Vergiftung ihrer Bürger aus politischen Gründen und zu anderen Zwecken beteiligt sind“. Sie könnte als „Gesetz über die Rechenschaftspflicht Russlands für bösartige Aktivitäten von 2020“ bezeichnet werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Demokraten Christopher Coons.

sm/gs