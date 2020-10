Ist die Erde noch zu retten? – Ein Buch auf der Suche nach dem „Kompass zu einer lebenswerten Welt“

„Viele Menschen engagieren sich heute mit den besten Absichten auf vielerlei Gebieten“, sagte Helmut Böttiger im Sputnik-Interview. Trotzdem „erleben wir gegenwärtig eine Spaltung in zwei Lager, die sich kaum miteinander verständigen können oder wollen“. Genau diese Spaltung wolle sein neues Buch überwinden helfen. Es trägt den Titel „Agenda 2030: Der Kompass zu einer lebenswerten Welt“. Erschienen ist es im Michael Imhof Verlag, herausgegeben hat es der Think Tank Rheinland.

In den westlichen Ländern würden „stationäre Ziele“ verfolgt, die mitunter gegen aufstrebende, künftige Weltmächte wie China, Russland oder Indien gerichtet seien, die eher evolutionäre Strategien verfolgen, schilderte Böttiger. Eine vermeintliche „Knappheit der Ressourcen ergibt sich aus stationärem Denken“, erklärte der Soziologe und Verfasser mehrerer Bücher wie zum Beispiel „Klimawandel, Gewissheit oder politische Machenschaft?“ oder „Kernenergie, Gefahr oder Nutzen“. Denn „Rohstoffe sind nicht vorgegeben. Sie sind eine Funktion wissenschaftlich technologischer Entwicklung.“

Die von ihm beschriebene Trennlinie verlaufe nicht nur quer durch die Gesellschaft – siehe Demonstrationen für und gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen deutschland-, europa- und weltweit. Sondern dieser Bruch verlaufe auch durch die Staatenwelt.

Zur Grundlage der auftretenden Spaltung in der Gesellschaft sagte er:

„Die einen wollen unter verschiedenen Aspekten die Umwelt schützen. Die anderen bemühen sich um die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und die Versorgung der Menschen. Die eine Seite verfolgt die stationäre Eingliederung der menschlichen Zivilisation in scheinbar von der Natur vorgegebene Grenzen des Wachstums. Die Gegenposition strebt evolutionär nach der wissenschaftlich-technischen Überwindung solcher Grenzen.“

Ziele und Inhalte der Agenda 2030

Die Agenda 2030 der Uno wurde von der UN-Generalversammlung im September 2015 verabschiedet und strebt laut Böttiger „die Versorgung aller lebenden Menschen auf dem technologisch möglichen Niveau des 21. Jahrhunderts an. Und zwar unter der ausgewogenen und gleichwertigen Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen. Sie gliedert diese Aufgabe in die Überwindung von Hunger und Armut, will das Wohlergehen aller menschlichen Gruppierungen, Rassen, Geschlechter, Altersgruppen etc. Sie wendet sich einzelnen besonders prekären Problemfeldern zu. Darunter die Versorgung mit Trinkwasser und Energie, auch tragbare Wohnverhältnisse.“

Das ambitionierte Projekt der Vereinten Nationen „will jedem den Zugang – und das ist wichtig – zu sinnstiftenden, produktiven Beschäftigungen ermöglichen. Sie fordert den Ausbau einer angemessenen Industrialisierung aller Länder. Und sie fordert auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Auswirkungen des Klimawandels, aber ohne speziell auf die CO2-Hypothese einzugehen. Das wird hineininterpretiert.“ Schlussendlich sei „die friedliche Zusammenarbeit aller Nationen“ das Ziel.

Wie das konkret umgesetzt werden soll, könne der Leser und die Leserin im Buch nachlesen. Nur reine „Twitter-Politik“ sei der falsche Weg in der gegenwärtigen internationalen Politik, so das Werk.

In der Präambel der besagten UN-Agenda wird diese als ein „Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand“ beschrieben, die „den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen“ solle. „Wir sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft umsetzen.“

„Gutes Signal“: Friedensnobelpreis für UN-Welternährungsprogramm

Das Kernstück „der Agenda bildet ein Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG)“, schreibt Böttiger in seinem neuen Werk. Sie würden von weniger Armut und Hunger über bezahlbare und saubere Energie bis hin zu Frieden und Gerechtigkeit reichen.

„Wer ist nicht für universellen Frieden?“, fragte der Buchautor im Gespräch über die aktuelle Weltlage: „Die entscheidende Frage ist doch: Unter welchen Bedingungen soll es diesen universellen Frieden geben?“ Böttiger warnte im Interview auch vor Strategie-Plänen westlicher Großmächte wie den USA oder Großbritanniens, um beispielsweise Rohstoff-Vorkommen in ärmeren Ländern militärisch zu kontrollieren und wirtschaftlich auszubeuten. Auch „aus solchen Konfliktfeldern“ könnten kriegerische Auseinandersetzungen entstehen, mahnte er.

Fraglich, ob UN-Ziele bis 2030 erreicht werden...

„Das Buch will deshalb versuchen“, erläuterte er, „eine Verständigung zwischen den verschiedenen Lagern zu ermöglichen, um sie zur Zusammenarbeit einzuladen. In dem Buch verzichten wir auf jedwede Polemik und kritische Darstellung von Positionen. Es geht uns eher darum, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Wir wollen alle Aktivisten und Betroffenen einladen, aktiv und miteinander sowohl kritisch wie auch unterstützend, jedenfalls sich miteinander verständigend an der Bewältigung der gestellten Aufgaben zusammenzuarbeiten und dabei die Folgen, die liebgewordene Aktivitäten für andere haben könnten, zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass das UN-Welternährungsprogramm (WFP) den Friedensnobelpreis erhalten hat – und nicht die WHO.“

„Die von der Uno verabschiedete Agenda 2030 bietet mit ihren Inhalten Maßstab und Grundlage zur Verständigung zwischen beiden widerstreitenden Lagern.“ Diese Inhalte fußen auf früheren Überlegungen der Vereinten Nationen.

„Es sieht derzeit nicht so aus, dass man diesem Ziel näherkommt. Die einseitig überhöht herausgestellten ökologischen Zielsetzungen lenken von den gleich wichtigen sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben der Agenda ab. Das darzustellen, war auch eine Intention des Buches.“

Welthunger bleibt großes Problem

Dazu passt ein Bericht vom „Handelsblatt“, der Mitte Oktober meldete, dass das Ziel, bis in zehn Jahren dafür zu sorgen, dass „niemand auf der Erde mehr Hunger leiden müsse, wahrscheinlich nicht erreicht werden kann“. So schätzt die Welthungerhilfe derzeit die globale Lage ein.

Diese Einschätzung sei wohl „noch untertrieben“, kommentierte das Medium: „Will man es denn wirklich? Ausgerechnet seit 2015, dem Jahr des UN-Beschlusses, steigt die Zahl der Hungernden in der Welt wieder an.“

Welche Rolle spielen EU und Bundesregierung dabei?

Die Bundesrepublik und die Europäische Union „haben sich meiner Meinung nach mit ihrer Politik der Energiewende und Dekarbonisierung (Abbau der CO2-Emissionen, Anm. d. Red.) zur propagandistischen Speerspitze der stationären, westlichen Finanz-Elite gemacht“, blickte Böttiger auf Berlin und Brüssel. „Ob freiwillig, sei dahingestellt. Das zeigt auch die neuerliche Wiederverengung der zuvor angestrebten Öffnung nach Osten – beispielsweise die Sanktionen und die Debatten um Nord Stream 2.“

Zur CO2-Diskussion sagte der Soziologe: „Die Dekarbonisierung macht es ohne die Nutzung der Kernenergie technisch unmöglich, die gesamte Menschheit zu versorgen.“

Trotzdem gibt die deutsche Bundesregierung vor, „sich verbal voll hinter die Agenda 2030 zu stellen“, schreibt er in seinem Buch. „Der damalige Chef des Bundeskanzleramts, Bundesminister Altmaier, erklärte dazu: 'Die Verabschiedung der Agenda 2030 war ein großer Durchbruch. Mit der neuen Nachhaltigkeitsstrategie trägt die Bundesregierung wesentlich zu ihrer Umsetzung bei. Wir werden zeigen, dass materieller Wohlstand, eine solidarische Gesellschaft und der Schutz unserer Umwelt Hand in Hand gehen können und müssen (…). Die Strategie wurde von allen Bundesministerien im Rahmen des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes erarbeitet'.“

Globale Folgen für weitere Welt-Regionen

Länder in Afrika, Südamerika und Südasien hinken laut Experten meist der wirtschaftlichen, auch technischen und sozialen Entwicklung im Norden hinterher.

Im Sputnik-Gespräch sagte Böttiger dazu:

„Die Globalisierung hat viele Arbeitsplätze in den Süden verlegt. Die Löhne sind dort marktbedingt sehr gering. Aber statistisch gesehen konnten Armut und Hunger in diesen Ländern dadurch etwas gemildert werden. Aber eine tiefgreifende Entwicklung – wie etwa in China oder annäherungsweise noch in Brasilien und Indien – hat dort nicht stattgefunden. Im Gegenteil: In vielen südlichen Ländern breitet sich eher Chaos und Unregierbarkeit aus.“

Aufstrebende Mächte China und Russland

„Die politischen Ziele der stationären, westlichen Umweltpolitik sind gefährdet, wenn Russland und China sich entwickeln und sich dieser nicht fügen sollten. Dies würde dann zu einer neuerlichen Verschärfung der Gegensätze führen.“

Eine Reaktion darauf sei bereits im pazifischen Raum sowie in Europa zu beobachten: „Das Treffen der Quad – Indien, Japan, Australien und die USA – gegen die dortige chinesische Vorherrschaft ebenso wie die neue Sanktionspolitik des Westens gegen Russland.“ Weitere Konflikte und auch „letzte Gefechte“ zwischen beiden Lagern seien deshalb in naher Zukunft nicht auszuschließen, warnte er.

Auch deshalb sei sein Buch aktueller und notwendiger denn je. „Wie gesagt“, betonte der Autor abschließend, „in dem Buch geht es um die Einladung aller Gruppen, an der verbesserten Versorgung aller Menschen und an einer tatsächlichen Verbesserung der Menschen und ihrer Umwelt, der Biosphäre, möglichst effektiv zusammenzuarbeiten.“

Helmut Böttiger: „Agenda 2030: Der Kompass zu einer lebenswerten Welt“, Michael Imhof Verlag, 1. Auflage, März 2020, 144 Seiten, 14,95 Euro. Das Buch ist überall im Handel erhältlich.

Das Radio-Interview mit Dr. Helmut Böttiger zum Nachhören: