Corona in Deutschland: Polizeigewerkschaft fordert stärkere Grenzkontrollen

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat am Montag laut einem Bericht der Tageszeitung „Die Welt“ eine „bessere polizeiliche Kontrolle an den Grenzen zu den Anrainerstaaten“ gefordert, die nach den Corona-Infektionszahlen „weit im roten Bereich“ liegen.

Für die Eindämmung der Corona-Pandemie sei es notwendig, „unnötigen Reiseverkehr aus ausländischen Risikogebieten zu vermeiden“, zitiert „Die Welt“ den Vorsitzenden der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. Teggatz kritisierte die stichprobenartigen Kontrollen an den Grenzen als „nur sehr oberflächlich“. Dadurch sei es unmöglich, die „vielfältigen Einreisebestimmungen für Personen aus ausländischen Risikogebieten“ zu überprüfen.

Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr hatte die DPolG Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich, Dänemark und Luxemburg angeordnet. Damals seien Gebiete in Italien und Österreich Hotspots der Erkrankung gewesen. Nur Personen mit „triftigem Grund“ durften nach Deutschland einreisen.

Die Verkehrseinschränkungen riefen damals viele Proteste hervor. Landräte, Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete aus Süddeutschland beklagten die Kontrollen, die zu Familienentzweiungen und drastischen Einbußen im grenzüberschreitenden Handel führten.

Das Bundesinnenministerium hatte diese Maßnahmen, die zur Unterbrechung der Infektionsketten beitrugen, damals aber als effektiv bewertet. Es kam nebenbei auch zu Erfolgen im Kampf gegen die Kriminalität – den Grenzbeamten gingen in den ersten Wochen fast 2000 Menschen ins Netz, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, so „Die Welt“.

Erst Mitte Mai wurden die Kontrollen wieder aufgehoben. Die aktuelle Situation sei aber nicht mit jener vom März vergleichbar, es gehe deswegen nicht um eine Abriegelung der Grenze für die Reisenden wie im Mai. „Die Bundespolizei könnte überprüfen, ob einvorliegt oder ob andernfalls den geltenden Quarantäne- und Corona-Testvorgaben Genüge getan wird“, sagte Teggatz zu der Zeitung.

Doch die Bundesregierung reagiere bislang zögerlich auf die Initiative. Es werden die Infektionszahlen in benachbarten Staaten beobachtet, hieß es. Man versuche nun mit Quarantäne- und Testmaßnahmen „das Notwendige sicherzustellen, ohne über andere Maßnahmen an den Grenzen nachdenken zu müssen“.

Konkret geht es um das neue Quarantäneregime für Reisende aus dem Ausland, das am 8. November in Kraft treten soll. Demnach müssen Reisende künftig für zehn Tage in Quarantäne und sollen außerdem ihre Einreise mithilfe einer „digitalen Einreiseanmeldung“ dokumentieren.

om/sb