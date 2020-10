Massenproteste in Weißrussland – 280 Festnahmen an einem Tag

Etwa 8000 Menschen haben am Sonntag an insgesamt 16 nicht genehmigten Protestaktionen in verschiedenen Regionen Weißrusslands teilgenommen. Das teilte die Pressesprecherin des Innenministeriums, Olga Tschemodanowa, am Montag mit.

„Am Sonntag, dem 18. Oktober, wurden in verschiedenen Ortschaften des Landes 16 Protestaktionen mit rund 8000 Teilnehmern registriert. In allen Gebietsverwaltungszentren gab es im Unterschied zur Hauptstadt keine massenhaften Zusammenkünfte (die nur zehn bis 100 Teilnehmer zählten). Das Innenministerium hat notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit während der Aktionen ergriffen“, schrieb Tschemodanowa auf ihrem Telegram-Kanal.

Nach ihren Angaben wurde eine große Mehrheit der Protestler in Minsk registriert. Einzelne Personen hätten aktiven Widerstand gegen die Sicherheitskräfte geleistet. Letztere hätten Spezialmittel eingesetzt, um Gewalt zu verhindern. „Übereifrige Unruhestifter“ seien festgenommen worden, so Tschemodanowa.

Der Pressedienst des Innenministeriums teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass während der traditionellen Protestaktionen der Opposition am Sonntag in Weißrussland insgesamt 280 Menschen festgenommen worden seien.

„Gestern wurden wegen der Verstöße gegen die Gesetze über Massenveranstaltungen insgesamt 280 Bürger festgesetzt, 215 davon in Minsk. Vor der Aufnahme von Gerichtsverhandlungen über Ordnungswidrigkeiten sind 237 Menschen in Gewahrsam genommen worden“, hieß es.

Lage in Weißrussland

Anfang August fanden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt. Alexander Lukaschenko hatte sich zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger ausrufen lassen. Nach Angaben der weißrussischen Wahlbehörde kam der seit 1994 regierende Lukaschenko auf 80,1 Prozent der Stimmen. Seine Hauptrivalin Swetlana Tichanowskaja kam auf etwa zehn Prozent. Die Opposition hatte die Niederlage ihrer Anführerin nicht anerkannt und erklärte Tichanowskaja zur wahren Siegerin des Wahlrennens. In vielen Städten des Landes kam es zu Massenprotesten.

Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt. Nach offiziellen Angaben wurden in den ersten Tagen über 6700 Menschen festgenommen. Wie das Innenministerium des Landes berichtete, wurden bei den Unruhen Hunderte von Menschen, darunter über 130 Strafverfolgungsbeamte, verletzt. Die Behörden haben den Tod von drei Demonstranten offiziell bestätigt.

Die Protestaktionen dauern bis heute an, die größten Veranstaltungen finden am Wochenende statt. Auch die Anhänger von Präsident Lukaschenko, der am 23. September für die neue Amtszeit vereidigt worden war, führen ihre Veranstaltungen durch.

Minsk hatte wiederholt betont, dass die Proteste aus dem Ausland koordiniert würden. Laut Lukaschenko mischt sich der Westen in die Situation im Land ein: Die Unruhen würden von den USA aus gelenkt; und die Europäer „spielen mit“.

