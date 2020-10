Atomare Abrüstung: Kreml kommentiert Verzicht der USA auf New-Start-Verlängerung

Zuvor hatte das Weiße Haus den Vorschlag von Wladimir Putin, den im Februar auslaufenden New-START-Vertrag bedingungslos um ein Jahr zu verlängern, ohne dabei Atomarsenale einzufrieren, abgelehnt.

Die Kontakte mit Washington zu diesem Thema sollen aber Peskow zufolge trotz fehlenden Fortschritts nicht komplett gestoppt werden.

„Wir hoffen, dass die Kontakte mit der US-Seite jedenfalls fortgesetzt werden“, sagte er weiter am Montag.

Eine Verlängerung des Vertrags hätte den beiden Seiten Zeit für „konstruktive und ernsthafte“ Verhandlungen über die Rüstungskontrolle geben können. Der Vertrag sei äußerst wichtig für die globale Stabilität und Sicherheit.

„Wir würden natürlich lieber von der Bereitschaft unserer US-Partner hören, dieses Dokument zu verlängern“, sagte Peskow.

Dabei betonte er, dass es nicht gerade an Präsident Trump liege. „Wir sprechen nicht von Präsident Trump, sondern von der amerikanischen Seite, die auf die Verlängerung dieses Dokuments verzichtet hat“, präzisierte er.

New-START-Vertrag

Der New-START-Vertrag (Vertrag zur Verringerung strategischer Atomwaffen) zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ist am 5. Februar 2011 in Kraft getreten und läuft am 5. Februar 2021 aus. Demzufolge soll jede Vertragspartei ihr Nukleararsenal so reduzieren, dass sie sieben Jahre später sowie auch zukünftig über nicht mehr als 700 ballistische Interkontinentalraketen, luft- und U-Boot-gestützte ballistische Raketen sowie 1550 Sprengköpfe und 800 Trägersysteme verfügt. In diesem Jahr gab es bereits einige Verhandlungsrunden über die Verlängerung des Vertrages.

om/mt/sna