Moskau appelliert an Konfliktparteien in Karabach: Situation nicht weiter anheizen

„Wir sind davon überzeugt, dass das Wichtigste ist – und wahrscheinlich erfordert das keine großen Bemühungen –, unverzüglich damit aufzuhören, die Konfrontationsrhetorik sowohl zwischen den Parteien als auch bezüglich der verantwortlichen internationalen Akteure anzuheizen. Das erfordert keine großen Bemühungen“, sagte Lawrow.

Ihm zufolge müssen zugleich die Kampfhandlungen und die Angriffe gegen zivile Ziele gestoppt werden.

„Das ist natürlich genau die Forderung, welche auch die Erklärung der Präsidenten der Russischen Föderation, der Vereinigten Staaten und Frankreichs als Staatsoberhäupter der Co-Vorsitzenden der Minsker OSZE-Gruppe beinhaltet. Dasselbe ist in dem Moskauer Dokument enthalten, das mit unserer Unterstützung die Außenminister von Aserbaidschan und Armenien am 10. Oktober vereinbart haben. Dies wird auch in dem Dokument bestätigt, das sie am 18. Oktober in dem Versuch vereinbart haben, das Blutvergießen wieder zu stoppen“, betonte Lawrow.

Zudem gab er bekannt, dass er die Kollegen vom Sekretariat des Europarates darüber informiert habe, wie Russland die Lage in Karabach sehe und welche Schritte es in diese Richtung unternehmen würde.

Waffenstillstand in Bergkarabach vereinbart

Am 9. Oktober hatten in Moskau auf Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin Beratungen zwischen den Außenministern Russlands, Armeniens und Aserbaidschans zur Lage in der Region Bergkarabach stattgefunden. Die Gespräche hatten mehr als zehn Stunden gedauert und waren damit die längsten Verhandlungen in den letzten 20 Jahren.

Als Ergebnis dieser Gespräche wurde ein Waffenstillstand in der Konfliktregion um Bergkarabach vereinbart. Dieser gilt seit 12 Uhr (Ortszeit) des 10. Oktober und soll den Seiten erlauben, Kriegsgefangene und Gefallene unter Vermittlung des Roten Kreuzes auszutauschen. Zusätzliche Bedingungen werden später bestimmt. Am selben Tag begannen die Parteien jedoch, sich gegenseitig Waffenstillstandsverletzungen vorzuwerfen.

Am Samstag hatten sich die beiden Konfliktpartien über die „humanitäre Waffenruhe“ ab 00:00 Uhr am 18. Oktober (22.00 Uhr am 17. Oktober MESZ) geeinigt. Trotzdem beschuldigten sich die Parteien kurz danach gegenseitig, den Waffenstillstand verletzt zu haben. Am Sonntagmorgen berichtete der Pressesprecher des armenischen Verteidigungsministeriums, Schuschan Stepanjan, dass die aserbaidschanische Seite eine Offensive in südlicher Richtung der Kontaktlinie in Bergkarabach - an der Grenze zum Iran - gestartet habe.

Eskalation im Südkaukasus

Am 27. September hatte sich die Situation in der selbsterklärten Republik Bergkarabach zugespitzt. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen, die seitdem andauern. Auf beiden Seiten gibt es inzwischen Tote und Verletzte zu beklagen. Baku und Eriwan machen sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich. Armenien rief wegen der Zuspitzung den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung aus. Das aserbaidschanische Parlament beschloss ebenfalls, in einigen Städten und Regionen das Kriegsrecht auszurufen.

Bergkarabach-Konflikt

Der Konflikt in der hauptsächlich von Armeniern bewohnten völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach brach im Februar 1988 aus, nachdem das Autonome Gebiet Bergkarabach mit Verwaltungszentrum in Stepanakert den Austritt aus dem Staatsverband der damaligen Aserbaidschanischen SSR verkündet hatte. Im September 1991 rief Stepanakert die Republik Bergkarabach aus, zu der das frühere autonome Gebiet und einige benachbarte von Armeniern bewohnte Siedlungen gehörten. Baku erklärte diesen Schritt für gesetzwidrig und löste die Autonomie von Karabach auf.

Daraufhin kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Karabach-Armenier wurden von armenischen Diasporen in aller Welt unterstützt, während Aserbaidschan mit Gewalt versuchte, die Abspaltung der Region zu verhindern. Am 12. Mai 1994 trat ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft. Aserbaidschan verlor seine Kontrolle über Bergkarabach sowie gänzlich bzw. teilweise über sieben benachbarte Kreise.

Verhandlungen über die friedliche Beilegung des Konflikts werden seit 1992 im Rahmen der Minsker OSZE-Gruppe geführt. Ihre Co-Vorsitzenden sind die USA, Russland und Frankreich. Bei dem Konflikt kamen geschätzt rund 30.000 Menschen ums Leben.

Aserbaidschan besteht auf der Wahrung seiner territorialen Integrität. Armenien schützt die Interessen der nicht anerkannten Republik Karabach, da diese nicht an den Verhandlungen beteiligt ist.

pd/mt/sna