EU: London soll Austrittsvertrag schneller und konsequenter umzusetzen

Im Brexit-Streit hat die EU-Kommission Großbritannien am Montag zu einer schnelleren und konsequenteren Umsetzung des zu Jahresbeginn geschlossenen Austrittsabkommens gemahnt.

Die Brüsseler Behörde bezog sich vor allem auf die vereinbarten Sonderregeln für Nordirland. Hier bleibe noch viel Arbeit vor Ablauf der Brexit-Übergangsfrist Ende Dezember, erklärte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic nach einer Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses beider Seiten in London.

Die EU-Seite habe bekräftigt, dass Großbritannien die praktische Umsetzungmüsse, damit Grenzkontrollen, Mehrwertsteuerfragen und die Registrierung von nordirischen Firmen rechtzeitig vorbereitet seien. Nötig sei auch eine gangbare Lösung für eine EU-Vertretung in Nordirland, betonte Sefcovic, einer der beiden Vorsitzenden des Ausschusses. Sein Co-Vorsitzender ist der britische Kabinettsminister Michael Gove.

Das Gremium wacht über die Umsetzung der im Austrittsvertrag vereinbarten Klauseln. Das betrifft vor allem Aufenthaltsrechte für EU-Bürger in Großbritannien und von Briten in der EU sowie eben jene Nordirland-Regeln, die eine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland vermeiden sollen.

Zuvor hatte Gove die Schuld für die stagnierenden Verhandlungen zum Brexit der Europäischen Union zugewiesen. Am Freitag hatte der britische Premierminister Boris Johnson Großbritannien auf einen harten Brexit eingeschworen – dies ohne Freihandelsabkommen. Es werde folglich den sogenannten No-Deal-Brexit geben, wenn die EU ihr Vorgehen in den Verhandlungen nicht grundlegend ändern sollte. Vonseiten der EU-Diplomaten wurde dies allerdings als eine Verhandlungstaktik eingeschätzt.

Brexit

Die britischen Wähler hatten 2016 mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt. Johnson gewann 2019 die Parlamentswahl unter anderem mit der Ansage, den Brexit tatsächlich durchzuziehen.

Hauptstreitpunkte waren von Anfang an der Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern sowie die Forderung der Staatengemeinschaft nach gleichen Wettbewerbsbedingungen für die Wirtschaft, also gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards. Im Gegenzug soll Großbritannien Waren ohne Zoll und Mengenbeschränkung in den EU-Binnenmarkt liefern können.

Bei den Verhandlungen geht es um einen umfassenden Handelsvertrag ab 2021. Großbritannien hatte die Staatengemeinschaft Ende Januar verlassen, ist aber während einer Übergangszeit bis zum Jahresende noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Erst danach kommt der wirtschaftliche Bruch. Ohne Vertrag drohen Zölle und hohe Handelshürden.

mo/mt/dpa