RDIF: Russischer Sputnik-V wird auch im Ausland hergestellt

„Wir bestätigen, dass wir im Dezember dieses Jahres große Mengen liefern können. Wir werden ihn (den Impfstoff – Anm. d. R.) in Indien, Brasilien, Korea, China und in einem anderen Land produzieren“, sagte der RDIF-Chef auf einem Webinar über die Zusammenarbeit mit den Ländern Lateinamerikas.

Dmitriev zufolge ist es unbedingt erforderlich, dass die Aufsichtsbehörden Daten aus Ländern verwenden, in denen das Medikament getestet werde.

„Es gibt eine zweite Frage – die regulatorische: Wie schnell die Regulierungsbehörde unseren Impfstoff genehmigen werde. Zum Beispiel haben wir brasilianische klinische Studien beantragt und hoffen auch, im Dezember eine Genehmigung zu erhalten. Deshalb werden wir mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, damit wir in ihren Ländern schnell zugelassen werden“, erklärte er weiter.

Hohe Nachfrage

Der russische Impfstoff „Sputnik V“ hat dem Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, zufolge hohe Nachfragen im Ausland. Nach Angaben von RDIF-Chef Kirill Dmitriev haben bereits mehr als 20 Länder Interesse an dem Serum bekundet und Bestellungsanträge auf eine Milliarde Impfdosen gestellt.

„Sputnik V“

Das russische Gesundheitsministerium hatte Anfang August den weltweit ersten Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert, der den Namen „Sputnik V“ erhielt. Er wurde vom Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie mit Unterstützung des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt. Experten zufolge wiesen alle Freiwilligen bei den klinischen Studien hohe Antikörpertiter auf. Es seien keine schwerwiegenden Komplikationen festgestellt worden, hieß es.

Der Impfstoff besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden. Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Am 9. September ließen sich die ersten Teilnehmer impfen. An der klinischen Studie nehmen insgesamt 40.000 Freiwillige teil, wobei 10.000 von ihnen ein Placebo verabreicht werden wird, um die Effizienz des Impfstoffes zu prüfen.

