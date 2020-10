US-Kongressabgeordnete fordert Nato-Ausschluss für die Türkei

Die demokratische Abgeordnete und Präsidentschaftskandidatin von 2016, Tulsi Gabbard, hat den US-Kongress aufgefordert, die Türkei wegen des Bergkarabach-Konflikts aus der Nato auszuschließen. Dies hat die Organisation der armenischen Diaspora in den USA, das Armenische Nationale Komitee Amerikas (ANCA), via Twitter am Montag bekanntgegeben.

„In einer neuen Resolution, in der die Angriffe der Türkei auf US-Streitkräfte verurteilt werden, (…) fordert Tulsi Gabbard den Ausschluss von Ankara aus der Nato“, teilte ANCA auf Twitter mit.

In a new resolution condemning Turkey's attacks on US forces & citing Erdogan's support for terrorists, @TulsiGabbard calls for Ankara's removal from NATO.

Several of the resolution's clauses address Turkey’s aggression against Armenians.



Die Unterstützung Aserbaidschans im Karabach-Konflikt durch die Türkei würde der Position der Nato widersprechen, hieß es. Darüber hinaus sei im Dokument darauf eingegangen worden, dass die Türkei die Kämpfer aus Syrien in die Konfliktregion Bergkarabach geschickt habe und türkische F-16 an den Operationen dort teilgenommen hätten.

Zuvor hatten die Quellen in der syrischen Opposition gegenüber der RIA Novosti über Ankaras Pläne berichtet, eine Gruppe von Söldnern nach Aserbaidschan zu befördern. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte seinerseits die Angaben über die Entsendung von Kämpfern aus Syrien nach Bergkarabach bestritten und später Russland, den USA und Frankreich vorgeworfen, Armenien militärisch zu unterstützen.

Auch der syrische Präsident Baschar al-Assad hatte in einem Interview mit der RIA Novosti über den Einsatz von Terroristen durch die Türkei in Karabach berichtet. Laut dem russischen Auslandsgeheimdienst (SWR) ziehen radikal eingestellte Kräfte tatsächlich in die Konfliktzone. Laut dem SWR-Chef Sergej Naryschkin handelt es sich um Hunderte und sogar Tausende von Söldnern.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew wiederum sagte, dass Baku keine Kämpfer nach Karabach locken würde. Er betonte auch, dass niemand die Beteiligung von Söldnern an den Kampfhandlungen bisher habe nachweisen können.

Waffenstillstand in Bergkarabach vereinbart

Am 9. Oktober hatten in Moskau auf Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin Beratungen zwischen den Außenministern Russlands, Armeniens und Aserbaidschans zur Lage in der Region Bergkarabach stattgefunden. Die Gespräche hatten mehr als zehn Stunden gedauert und waren damit die längsten Verhandlungen in den letzten 20 Jahren.

Als Ergebnis dieser Gespräche wurde ein Waffenstillstand in der Konfliktregion um Bergkarabach vereinbart. Dieser gilt seit 12 Uhr (Ortszeit) des 10. Oktober und soll den Seiten erlauben, Kriegsgefangene und Gefallene unter Vermittlung des Roten Kreuzes auszutauschen. Zusätzliche Bedingungen werden später bestimmt. Am selben Tag begannen die Parteien jedoch, sich gegenseitig Waffenstillstandsverletzungen vorzuwerfen.

Am Samstag hatten sich die beiden Konfliktpartien über die „humanitäre Waffenruhe“ ab 00:00 Uhr am 18. Oktober (22.00 Uhr am 17. Oktober MESZ) geeinigt. Trotzdem beschuldigten sich die Parteien kurz danach gegenseitig, den Waffenstillstand verletzt zu haben.

Eskalation im Südkaukasus

Am 27. September hatte sich die Situation in der selbsterklärten Republik Bergkarabach zugespitzt. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen, die seitdem andauern. Auf beiden Seiten gibt es inzwischen Tote und Verletzte zu beklagen. Baku und Eriwan machen sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich. Armenien rief wegen der Zuspitzung den Kriegszustand und eine allgemeine Mobilmachung aus. Das aserbaidschanische Parlament beschloss ebenfalls, in einigen Städten und Regionen das Kriegsrecht auszurufen.

Bergkarabach-Konflikt

Der Konflikt in der hauptsächlich von Armeniern bewohnten völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region Bergkarabach brach im Februar 1988 aus, nachdem das Autonome Gebiet Bergkarabach mit Verwaltungszentrum in Stepanakert den Austritt aus dem Staatsverband der damaligen Aserbaidschanischen SSR verkündet hatte. Im September 1991 rief Stepanakert die Republik Bergkarabach aus, zu der das frühere autonome Gebiet und einige benachbarte von Armeniern bewohnte Siedlungen gehörten. Baku erklärte diesen Schritt für gesetzwidrig und löste die Autonomie von Karabach auf. Daraufhin kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Aserbaidschan besteht auf der Wahrung seiner territorialen Integrität. Armenien schützt die Interessen der nicht anerkannten Republik Karabach, da diese nicht an den Verhandlungen beteiligt ist.

