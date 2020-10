„Nicht unser Problem“: Kreml äußert sich zu Entsorgung russischer Beatmungsgeräte in den USA

„Wenn wir uns an jenen Moment zurückerinnern, als diese Hilfe geschickt wurde, war es für alle Länder der Welt sowie für die USA kritisch“, äußerte Peskow am Mittwoch vor Journalisten. „Darum hat Russland alles, was in seinen Kräften und technischen Möglichkeiten lag, getan, um eine solche Hilfe gewährleisten zu können“, sagte er weiter.

„Und was die amerikanischen Kollegen beschlossen haben, damit weiter zu tun, ist nicht mehr unser Problem“, fügte der Kreml-Sprecher hinzu.

Hintergrund

Viele Länder tauschten laut seinen Aussagen damals Hilfen aus; es habe aber auch „“ gegeben, das „zu politisieren“. Russland habe sich immer gegen eine solche Herangehensweise ausgesprochen.

Damit reagierte Peskow auf die jüngsten Medienberichte, wonach die 45 von Russland gelieferten Beatmungsgeräte „Awenta-M“ in den USA entsorgt worden sein sollen. Neben der möglichen Brandgefahr seien die Geräte wegen der Unterschiede bei der elektrischen Spannung in den USA nicht kompatibel gewesen. Die Angaben über die Entsorgung der russischen Beatmungsgeräte bestätigte später die US-Behörde für Katastrophenschutz (Federal Emergency Management Agency, FEMA).

Anfang April hatte Russland wegen der dramatischen Lage in den USA Hilfe für den Kampf gegen die Corona-Pandemie dorthin geschickt. Es handelte sich um medizinische Ausrüstung, darunter 45 Beatmungsapparate, 15.000 Atemschutzmasken und eine Million Schutzmasken.

