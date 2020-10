US-Senatoren fordern wegen Fall Nawalny weitere Sanktionen gegen Russland

Mehrere US-Senatoren haben wegen der Situation um den Blogger Alexej Nawalny in einem Brief an US-Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Stephen Mnuchin die Verhängung von neuen Sanktionen gegen Russland gefordert.

Hintergrund

Die Senatoren schlagen vor, dabei den „Global Magnitsky Act“ oder das Gesetz über die Kontrolle über die Chemie- und Biologiewaffe einzusetzen. Den Brief unterschrieben die Demokraten Ben Cardin, Dick Durbin und Chris Coons sowie die Republikaner Mitt Romney, Marco Rubio und Roger Wicker. Der Text des Schreibens ist auf der Webseite des Senatoren Ben Cardin zu finden.

Der russische regierungskritische Blogger Alexej Nawalny hatte am 20. August auf einem Flug von Tomsk nach Moskau das Bewusstsein verloren, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet war. Er wurde in ein Omsker Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Später wurde der 44-Jährige auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

In Deutschland sollen bei ihm angeblichmit einem chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe gefunden worden sein. Die Schlussfolgerungen deutscher Sachverständiger seien von Labors in Schweden und Frankreich bestätigt worden.

Laut dem Omsker Krankenhaus wurden in Nawalnys Blut und Urin kein Gift oder Spuren davon entdeckt, als vorläufige Diagnose wurde eine Stoffwechselstörung angegeben, die ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben soll.

